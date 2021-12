Há uma taberna na Maia com café a 30 cêntimos até ao Natal

É uma tradição antiga na Taberna do Visconti, na Maia. Até 25 de Dezembro, o café só custa 30 cêntimos. No resto do ano, o preço também é simpático: 50 cêntimos.

O mês mais mágico do ano traz pequenos milagres ao dia-a-dia. No centro da Maia, a Taberna do Visconti está a servir café a 30 cêntimos até ao Dia de Natal, 25 de Dezembro. Pode parecer demasiado bom para ser verdade, mas é uma tradição que começou há 25 anos.

"Em vez de brindes, esferográficas ou calendários, que toda a gente oferecia, optei por isto. E assim mantenho", conta-nos Paulo Rafael Ribeiro, que comprou esta casa há 25 anos – chegou a vendê-la, alguns anos depois, mas regressou em 2013 e retomou esta tradição natalícia desde essa altura. Durante os restantes meses do ano, o preço do café continua a ser convidativo: 50 cêntimos.

© DR Café da Taberna Visconti

O café aqui servido é um Candelas Supra, "sem misturas". Mas as estrelas da casa são os petiscos, também a preços acessíveis. Como as sandes de presunto simples (1,50€), com ovo (2€) ou com queijo (2€), a bifana (1,60€), o prego (1,50€), o panado (1,20€), a alheira com ovo (2€), o lombo com queijo da Serra (3,50€), ou a malga de papas de sarrabulho (1,50€). A acompanhar, cerveja ou vinho.

© DR Taberna do Visconti

A Taberna do Visconti está aberta de segunda a sábado, das 08.00 às 00.00, no centro da Maia, na Travessa Dr. Carlos Pires Felgueiras (número 34, loja 13).

