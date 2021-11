Jardins do Palácio de Cristal vão ter um novo mercado de Natal

Em ambiente natalício, com os comes e bebes típicos da época, o Christmas Design Market vai mostrar as melhores marcas do design local e nacional.

A acompanhar a programação natalícia da Câmara Municipal do Porto que acontecerá nos jardins do Palácio de Cristal, o Christmas Design Market vai nascer em Dezembro com o objectivo de mostrar as melhores marcas de design local e nacional.

Os novos criadores estarão em mostra na Avenida das Tílias, das 11.00 às 20.00, durante os dias 1 a 5 de Dezembro, 8 a 12 de Dezembro e 16 a 19 de Dezembro, no meio de um ambiente natalício com os comes e bebes próprios da temporada.

O mercado é organizado pela S.P.O.T, em parceria com a PO-DE. As inscrições para as marcas e vendedores já se encontram abertas – os interessados deverão enviar um email para: portuguesedesignconnector@gmail.com

Jardins do Palácio de Cristal (Porto). 1-5 Dezembro (Qua-Dom), 8-12 Dezembro (Qua-Dom), 16-19 Dezembro (Qui-Dom), 11.00-20.00. Grátis

Mais mercados de Natal no Porto:

+ Os melhores mercados de Natal no Porto

+ Parque de Serralves abre as portas a mercado de Natal

+ Mercado de Natal do Porto regressa à Praça da Batalha

+ Mercado de Natal de Matosinhos abre a 26 de Novembro

+ Porto vai ter um mercado de Natal na Avenida D. Afonso Henriques

+ World of Wine celebra o Natal com luzes, música e mercados