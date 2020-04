Joana Estrela convida-nos a desenhar online e em conjunto

Nas últimas semanas têm sido vários os artistas que encontram alternativas a um mundo privado de exposições, feiras de arte ou workshops. Alguns adaptaram-se ao formato online e enviam os kits de materiais para os workshops por correio, que dão depois por videoconferência; outros promovem exposições online e vários criam desafios nas redes sociais para alimentar a interacção com o público.

Joana Estrela, ilustradora e autora de livros infantis, pertence a este último grupo. Na semana passada, criou a Drawing Party, um painel de desenho colaborativo em que, como o nome indica, todos podem participar. Os desenhos de outras pessoas podem ser alterados ou mudados de posição, uma vez que só há uma regra: desenhar apenas com recurso às ferramentas do quadrado e do círculo.

No momento em que escrevemos – a plataforma é totalmente livre, por isso, os desenhos podem desaparecer –, há várias imagens que constam da folha: flores coloridas, coelhos com chapéu de mágico e um areal com toalhas estendidas ou, mesmo, o próprio coronavírus. As possibilidades são infinitas.

Se quiser levar a coisa mais a sério, pode participar também na Metidos em Casa, teleoficina de desenho programada para 18 de Abril, das 15.00 às 19.00. A partir das suas obras favoritas do Metropolitan Museum of New York (MET), Joana Estrela vai orientar exercícios de desenho e a criação de histórias a partir dos quadros. A oficina custa 10€ e as inscrições podem ser feitas aqui.

