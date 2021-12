Natal na Nortada: há novos menus de grupo com cerveja à discrição

Para este Natal, a casa da cerveja Nortada tem novos menus de grupo com bebidas à discrição e duas novas cervejas de edição limitada, com sabor natalício.

Para celebrar o Natal em boa companhia, a casa da cerveja Nortada, na Rua de Sá da Bandeira, preparou quatro menus especiais para jantares ou almoços de grupo. Com preços entre 20€ e 30€, os menus Belchior, Baltasar, Gaspar e Presépio são compostos por diversas entradas para partilhar, um prato à escolha, uma sobremesa e bebidas à discrição.

Cada menu tem diferentes opções de entradas, como bolas de alheira com queijo, asinhas de frango, nuggets com molho agridoce, gyosas e crepes de queijo e camarão. Para prato principal há hambúrgueres, preguinhos, francesinha, bife, costelinhas, bacalhau, lombinho de porco ou lasanha de soja, entre outras propostas. Para um final doce, pode escolher uma destas sobremesas, dependendo do menu: mousse, beernoffi, cheesecake, bolo de chocolate vegan, pão-de-ló, crème brûleée, aletria ou petit gâteau.

Para dar mais sabor às celebrações, a Nortada lançou duas novas edições especiais: a ChocoVanilla Xmas Edition – uma Stout com aroma a chocolate e baunilha com nibs de cacau da Chocolataria Equador – e a Sonhos de Natal à Pressão, uma Spiced Pumpkin Ale. Estas edições especiais estão disponíveis à pressão, por tempo limitado, no Brewpub da Nortada.

É necessário confirmar as reservas até cinco dias antes da data pretendida, havendo ainda a hipótese de acrescentar uma visita à Fábrica da Nortada, para conhecer todo o processo de produção e experimentar uma degustação e análise sensorial de cervejas artesanais. As reservas devem ser feitas através do endereço brewpub@fcportuense.pt.

Rua de Sá da Bandeira, 210 (Porto). Ter-Qui 12.00-00.00, Sex-Sáb 12.00-02.00. Dom 16.00-00.00. 22 018 1000

