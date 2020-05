Participe na Maratona Virtual Solidária e ajude a Cruz Vermelha

Depois das exposições, workshops, escape games e concertos migrarem para o mundo digital, chegou a vez dos eventos desportivos, através da Runporto. De modo a contornar o adiamento das iniciativas que tinha agendado para esta altura do ano, a empresa está a organizar uma prova inovadora, disputada à distância, a realizar no último fim-de-semana de Maio.

"Corremos sós, vencemos juntos" é o lema desta Maratona Virtual Solidária, que tem a promoção da prática de exercício físico e a angariação de fundos para a luta contra a Covid-19 como objectivos, segundo explica a Runporto no seu site. Todos os interessados estão convidados a participar, independentemente da idade, género, condição física ou lugar do mundo em que se encontrem, no horário dos dias 30 e 31 de Maio que lhes for mais conveniente. A modalidade praticada fica à escolha de cada atleta. Corrida, caminhada, ciclismo, ginástica ou outro desporto individual são opções. Uma vez concluído o desafio, não se esqueça de enviar um comprovativo da distância percorrida ou uma selfie em que esteja a exercitar-se para geral@runporto.com.

As inscrições, com um custo de 10€, podem ser feitas até às 20.00 de 28 de Maio. O valor angariado irá ajudar a Cruz Vermelha Portuguesa, entidade que está a prestar serviços de transporte de doentes, realização de testes, divulgação de informação e apoio alimentar, entre outros. A entrega do montante conseguido será feita pela Runporto, que vai enviar a todos os participantes da iniciativa uma fotografia do momento.

Se a prática desportiva não for mesmo a sua praia, pode contribuir na mesma sem participar desportivamente, fazendo a inscrição com o Dorsal Solidário – Dorsal 0 para ajudar sem suar.

