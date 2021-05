Porto distinguido como região do país com as melhores acessibilidades

O jornal Expresso divulgou um estudo feito pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, que revela que a Área Metropolitana do Porto é a região com melhores índices de acessibilidade rodoviária e ferroviária em Portugal.

Intitulado Sistemas de transporte em Portugal: análises de eficiência e impactos regionais, o estudo conclui ainda que a segunda região com mais acessibilidades é a de Lisboa. A investigação chegou à conclusão de que estas duas áreas metropolitanas têm a melhor oferta de acessibilidades no país devido à densidade populacional. A zona de Trás-os-Montes e Alto Douro foi considerada a que tem pior desempenho médio.

Outra característica que, segundo o Expresso, ajudou a distinção destas duas áreas metropolitanas, foi "a entrada de investidores nas empresas de transportes em Portugal que nos últimos anos trouxe mais eficiência a este sector".

O mesmo artigo justifica a distinção dada ao Porto devido às melhorias que têm vindo a ser feitas, especialmente no que diz respeito ao Metro do Porto, que neste momento conta com seis linhas, um total de 67 quilómetros e serve sete concelhos. Algo que também é comprovado com a criação da linha rosa, que está actualmente em construção, e a introdução de um novo serviço de transporte: o metrobus.

Segundo o meio de comunicação, o metro “tem vindo a conquistar utilizadores de todas as idades e segmentos sociais, ajudando a tirar diariamente mais de 15 mil carros do centro da capital de distrito, a encurtar distâncias, a atrair multinacionais para a região”.

Outro factor, destacado pelo estudo – cuja autoria está atribuída a Carlos Oliveira Cruz –, é que em termos de acessibilidade geográfica rodoviária “todas as regiões conheceram melhorias absolutas entre 1986 e 2019, como reflexo do investimento generalizado da rede rodoviária. O mesmo não se verifica na rede ferroviária, onde as assimetrias são evidentes”.

