Porto recebe um mercado de Natal com produtos sustentáveis, doces e petiscos artesanais

No mercado MyCloma, que acontece este fim-de-semana no Ateneu Comercial do Porto, vai encontrar roupa em segunda mão, cosmética natural e produtos ecológicos. Mas também haverá música, comida, cerveja artesanal e uma visita do Pai Natal.

O Ateneu Comercial do Porto vai abrir as portas nos dias 4 e 5 de Dezembro para um mercado sustentável. O MyCloma Fest vai apresentar "diversas alternativas de baixo impacto ambiental naquela que é a época de maior consumo a nível global", lê-se em comunicado. Entre as 11.00 e as 20.00, o mercado vai reunir marcas, artistas e pequenos produtores com um objectivo comum: "promover uma atitude de compra responsável e ética, com vista à preservação do planeta".

A iniciativa tem entrada gratuita e é organizada pela MyCloma, uma plataforma portuguesa de compra e venda de roupa em segunda mão. Além de roupa, calçado e acessórios para mulher e criança, no Salão Nobre do Ateneu pode contar com a presença de artistas portugueses como a MINERAL Organic Crafts, especializada em difusores de cerâmica, artesanais e biodegradáveis, o arquitecto Nuno Sarmento e a escultora americana Juna Wesley, que desenvolveram uma colecção conjunta de desenho e impressão manual, ou a designer gráfica Ana Seixas.

Estarão representadas outras marcas made in Portugal e produtores com negócios locais como a CerAmor Cerâmica, a Amaciar-te e a Zero Plástico, com propostas que vão da loiça em cerâmica, à cosmética natural, passando pelos produtos de primeira necessidade e complementos para uma rotina diária mais ecológica.

E também não vão faltar coisas boas para comer, como a comida de conforto da Meia Laranja, os produtos de mercearia fina da Pau de Canela, os brigadeiros gourmet da Butter Sweet ou as cervejas artesanais Deuses do Malte. A animação ao longo destes dois dias será garantida com o duo de jazz Alexandre Curopos e André Soares, no sábado, e a presença do Pai Natal no domingo, dia dedicado às crianças. Será também feita uma recolha de brinquedos usados, que serão entregues a duas IPSS: Associação T’ Success e a Obra de N.a Sr.a das Candeias.

