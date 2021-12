Porto vai ter 18 centros de testagem gratuita à covid-19

Neste momento, o Porto já dispõe de dez sítios para a realização de testes antigénio à covid-19, que estão abertos gratuitamente a toda a gente, próximos de locais como bares, restaurantes, cafés, comércio, discotecas, actividades culturais e desportivas. Além destes, haverá outros centros a abrir na cidade nos próximos dias, anuncia a Câmara Municipal do Porto. Até ao início da próxima semana, estarão em funcionamento os 18 centros de testagem previstos.

O município disponibilizará, de forma gratuita, um total de 100 mil testes antigénio, num investimento na ordem do milhão de euros, correspondente ao valor de 10 euros por teste. A medida, com funcionamento previsto até ao final do ano, visa "garantir a segurança da quadra natalícia e contribuir para a manutenção da actividade económica", lê-se no site da Câmara Municipal do Porto.

Para já, são estes os centros em funcionamento:

POC Medical Care

– Ribeira – Rua do Infante D. Henrique 85;

– Clérigos – Rua das Carmelitas 162;

– Flores – Rua das Flores 332.

Horários: Domingo a quarta, 09.00-13.00 e 14.00-20.00; quinta a sábado 09.00-13.00 e 14.00-22.00.

Centro de Medicina Laboratorial Germano de Sousa

– Trindade – Laboratório da Trindade (Edifício Domus) – Vésperas de feriado, quinta, sexta e sábado: 19.00-24.00; Domingo, segunda, terça e quarta-feira: 19.00-22.00.

– Praça D. João I – Vésperas de feriado, quinta, sexta e sábado: 10.00-24.00; Domingo, segunda, terça e quarta-feira: 10.00-22.00.

– Praça de Gomes Teixeira / Parada Leitão – Vésperas de feriado, quinta, sexta e sábado: 12.00-24.00; Domingo, segunda, terça e quarta-feira: 12.00-22.00.

– Estação de Metro do Campo 24 de Agosto – Todos os dias: 14.00-22.00.

Unilabs

– Praça de Parada Leitão – domingo a quinta 09.00-20.00, sexta e sábado 09.00-02.00.

– Praça dos Poveiros – domingo a quinta 09.00-19.00, sexta e sábado 09.00-22.00.

– Praça de Mouzinho de Albuquerque (Rotunda da Boavista) – Seg-Dom 09.00-19.00

Nos dias 24 e 31 de Dezembro funcionarão das 09.00 às 16.00, e no dia 25 das 11.00 às 18.00.

