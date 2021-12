Silo Auto recebe edição de Natal do Flea Market Porto

O Flea Market Porto vai ocupar o sexto e sétimo andares do Silo Auto com vários artigos em segunda mão – desde discos e livros a roupa e brinquedos.

A mais fina tralha portuense volta a ocupar dois andares do Silo Auto no sábado, dia 18 de Dezembro, naquele que será o último Flea Market deste ano. O mercado estará aberto, com entrada livre, entre as 13.00 e as 18.00, numa edição com cheirinho a Natal.

O Flea Market estreou-se no Porto em 2009 como uma feira para compra, venda e troca dos mais variados produtos. Foi um sucesso imediato na cidade, tornando-se um local ideal para encontrar preciosidades ao preço da chuva. Habitualmente encontrará aqui todo o tipo de artigos usados, como roupa, discos, livros, louças, brinquedos, selos e moedas, mas também doces caseiros.

.

Depois de várias edições ao ar livre, a Feira da Pulga regressou a casa em Novembro, instalando-se no sexto e sétimo andares do Silo Auto, onde vai continuar a 18 de Dezembro.

Silo Auto, Rua Guedes de Azevedo (Porto). Sábado, 18 de Dezembro, 13.00-18.00. Grátis

