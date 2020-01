Souto de Moura e Álvaro Siza juntam-se à conversa para discutir as suas obras

In/disciplina e Souto de Moura - Memória, Projectos, Obras, as duas exposições que fazem uma retrospectiva dos 60 e dos 40 anos de trabalho de Álvaro Siza e Souto de Moura, respectivamente, são o ponto de partida para Diálogos Cruzados. O evento porá os dois Pritzkers portugueses à conversa sobre a obra de um e de outro, na sexta 10, na Fundação de Serralves, às 19.00, e no sábado 11, às 16.00, na Casa da Arquitectura.

A iniciativa assinala a “presença simultânea de grandes exposições retrospectivas sobre as obras de Álvaro Siza e Eduardo Souto de Moura nas duas instituições”, pode ler-se em comunicado de imprensa. É em torno dos desenhos, fotografias, documentos, cadernos de esquissos e, sobretudo, projectos mostrados em ambas que se realizará o debate entre os prestigiados arquitectos portuenses.

Os Diálogos Cruzados dividem-se em duas sessões: na primeira, Souto de Moura falará sobre o trabalho de Siza em conversa com o arquitecto e historiador Kenneth Frampton e, na segunda, Álvaro Siza discutirá a obra de Souto de Moura com o historiador e crítico da arquitectura Francesco dal Co.

Os bilhetes para cada sessão custam três euros e podem ser adquiridos nos sites de Serralves e da Casa da Arquitectura. Pode aproveitar para visitar, antes ou depois do evento, as exposições In/disciplina e Souto de Moura - Memória, Projectos, Obras, que ali ficam até 2 de Fevereiro e 6 de Setembro.

