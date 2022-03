Vêm aí cinco novos trilhos para percorrer com o Douro no horizonte

Entre os meses de Março e Maio deste ano, o Município de Carrazeda de Ansiães, no distrito de Bragança, passará a contar com cinco novas Pequenas Rotas Turísticas. Com olivais e vinhedos de perder de vista, são percursos que se projectam sobre o vale do Douro, entre paisagens indomáveis que ainda conservam a biodiversidade da região e o património edificado, que é um testemunho dos modos de vida e da exploração dos recursos naturais.

O Trilho da Aldeia dos Moinhos (PR6) e o Trilho do Miradouro da Cova Escura (PR7) serão inaugurados a 27 de Março com uma caminhada guiada (inscrições aqui), seguindo-se, a 24 de Abril, o Trilho da Fraga das Ferraduras (PR4) e o Trilho das Quedas d’Alto (PR5). A 29 de Maio, inaugura o Trilho da Fraga da Ola (PR8).

© Município de Carrazeda de Ansiães

O Trilho da Fraga das Ferraduras (PR4) é um percurso circular com início e fim junto à Igreja Paroquial de Ribalonga. Segue em direcção ao Miradouro da Fraga das Ferraduras, permitindo observar um extenso trecho da paisagem duriense. O Trilho das Quedas d’Alto (PR5) começa e termina junto à Associação Cultural Recreativa de Linhares (ACRL) e passa pelas “Quedas d’Alto”, uma queda de água com vários metros de altura.

Com início e fim junto ao Museu da Memória Rural de Vilarinho da Castanheira, o Trilho da Aldeia dos Moinhos (PR6) mostra os Moinhos de Rodízio do Ribeiro do Coito, com as suas levadas e represas, e vários outros edifícios funcionais como fornos de cozer pão, palheiros, pombais e habitações, passando também por antigas estruturas funerárias megalíticas.

O Trilho do Miradouro da Cova Escura (PR7) também começa e termina junto ao Museu da Memória Rural de Vilarinho da Castanheira, segue em direcção à Fonte da Bicuda e à Ponte Romana e permite observar muros apiários, fornos de secar figos, um lagar de azeite e um conjunto de moinhos. Por último, o Trilho da Fraga da Ola (PR8) parte do largo da aldeia de Pinhal do Douro, passa por uma fonte de mergulho, pela Fraga das Bruxas e por miradouros que se projectam sobre o rio Douro.

