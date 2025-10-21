Alkantara Festival: os espectáculos a não perder

Num ambiente minimalista e sem música, este espectáculo – que vai contar com cinco intérpretes afro-portuguesas em palco – é a primeira peça de grupo criada por Vânia Doutel Vaz, bailarina e coreógrafa angolana, nascida em Setúbal. Ao explorar a expectativa, a percepção e o modo como projectamos sentidos sobre os corpos em cena, Vaz propõe usar a performatividade como forma de questionamento, entre periferias e centros, num espaço em constante deslocação. Em cena no Teatro do Bairro Alto, entre 21 e 23 de Novembro, sexta às 19.00, sábado às 16.00 e às 19.00, e domingo às 17.30. O bilhete custa entre 3€ e 12€.