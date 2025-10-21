Lisboa

UMUKO (Dorothee Munyaneza 2024)
Patrick Berger | | UMUKO, de Dorothee Munyaneza
Patrick Berger

Alkantara Festival: os espectáculos a não perder

Entre 14 e 23 de Novembro, o Alkantara Festival volta a correr a cidade. Estes são os espectáculos em destaque na edição deste ano.

Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
Nasceu como Danças na Cidade em 1993, mas mais de 30 anos depois muito mudou. Desde 2006 que se chama Alkantara Festival, e tem-se consagrado como um espaço de encontro entre dança, teatro e performance internacional, onde se pensam e debatem as urgências do mundo contemporâneo. Este ano, o festival ocupa várias salas de Lisboa – da Culturgest às Carpintarias de São Lázaro, passando pelo renovado CAM e pelo TBA – com criações que abordam temas como a liberdade da geração pós-genocídio tutsi, os corpos não normativos, os movimentos migratórios e a diáspora africana. Dos 14 espectáculos programados, escolhemos sete a não perder. São os destaques desta edição.   

O melhor do Alkantara Festival

© Pierre Gondard

No centro da nova peça da coreógrafa ruandesa Dorothée Munyaneza está umuko, uma árvore ancestral de flores vermelhas vivas, símbolo de cura e guardiã das histórias que atravessam gerações. Juntamente com cinco jovens artistas ruandeses — bailarinos, músicos e poetas —, Munyaneza celebra a criatividade, a audácia e a liberdade de uma nova geração que, nascida depois do genocídio contra a população tutsi no Ruanda, que dilacerou o país africano em 1994, carrega a memória de uma herança comum enquanto sonha o futuro e resiste à precariedade do quotidiano. Em cena na Culturgest, a 14 e 15 de Novembro, sexta às 21.00 e sábado às 19.00. O bilhete custa 16€.

Maryan Sayd

Imagine-se um universo de ficção científica moldado pelo reggaeton, pelo perreo, pela experiência de habitar um idioma estrangeiro e pela história da América Central, marcada pela exportação de frutas tropicais. É esta paisagem futurista que se transpõe para o palco. Numa mistura entre DJ set, projecção de texto, dança e escultura, exploram-se os percursos agridoces da migração entre o Sul e o Norte globais, e as complexidades da compreensão entre línguas. Em cena na Sala Estúdio Valentim de Barros/Jardins do Bombarda, nos dias 16 e 18 de Novembro, domingo às 18.30 e terça às 20.00. O bilhete custa 6€ e 12€.

Kia Pasqualini

Depois de anos a criar peças a solo, a italiana Chiara Bersani estreia-se a coreografar no colectivo. Este espectáculo comissariado pelo Alkantara e pelo próprio CAM, onde estará em cena, reúne três intérpretes italianas, “um coro de corpos não normativos”, com quem a coreógrafa colabora pela primeira vez. A inspiração é o aclamado pianista de jazz Michel Petrucciani, com quem Bersani partilha uma condição genética, a osteogénese imperfeita, que prejudica a formação correcta dos ossos e os torna anormalmente frágeis. Em cena no CAM, de 20 a 22 de Novembro, quinta e sexta às 19.00 e sábado às 16.00. O bilhete custa 10€.

Tandem574

Nesta peça, que cruza flamenco com linguagens urbanas e contemporâneas, do krump ao voguing, a coreógrafa andaluza María del Mar Suárez, também conhecida como La Chachi, conduz-nos por uma travessia física e emocional entre o trágico e o absurdo, entre o riso e o desespero. No centro da cena está a busca de “Currito” – figura ausente, evocada, inalcançável – e uma montanha impossível de escalar que se torna metáfora do desejo, da fé, da perda ou do amor. Em cena no Centro Cultural de Belém, nos dias 21 e 22 Nov, sexta às 20.00 e sábado às 17.00. O bilhete custa entre 5,25€ e 13€.

Sofia Dias e Vitor Roriz

Sofia Dias e Vítor Roriz regressam ao dueto, o formato que melhor espelha a cumplicidade artística e a intensidade de uma colaboração de quase duas décadas. Entre canções de criações passadas e arquivos pessoais, a peça instala-se entre um musical bizarro, uma conversa e uma dança que resiste à nomeação. Com textos de Tiago Rodrigues, Sofia Dias e Vítor Roriz pensa-se sobre o que é continuar e, sobretudo, continuar juntos. Em cena na ZBD 8 Marvila, entre 19 e 22 de Novembro, quarta e quinta às 19.30, sexta às 16.00, e sábado às 19.30. O bilhete custa entre 7,50€ e 10€.

João Octávio Peixoto

Num ambiente minimalista e sem música, este espectáculo – que vai contar com cinco intérpretes afro-portuguesas em palco – é a primeira peça de grupo criada por Vânia Doutel Vaz, bailarina e coreógrafa angolana, nascida em Setúbal. Ao explorar a expectativa, a percepção e o modo como projectamos sentidos sobre os corpos em cena, Vaz propõe usar a performatividade como forma de questionamento, entre periferias e centros, num espaço em constante deslocação. Em cena no Teatro do Bairro Alto, entre 21 e 23 de Novembro, sexta às 19.00, sábado às 16.00 e às 19.00, e domingo às 17.30. O bilhete custa entre 3€ e 12€.

Fotografia: José Caldeira

Com uma estética inspirada nos desfiles de moda e em homenagem à alfaiataria negra da diáspora, Dori Nigro propõe uma caminhada rumo ao futuro – não um futuro que se persegue, mas que se constrói no presente, com o olhar voltado para trás. Entre o berimbau, o afoxé e sonoridades afro-diaspóricas portuguesas, entrelaçam-se memórias autobiográficas e mitologias afro-americanas para costurar uma celebração da ancestralidade negra viva, tecida de espiritualidade, sonho e resistência. Em cena nas Carpintarias de São Lázaro, nos dias 22 e 23 de Novembro, sábados e domingos às 15.00. O bilhete custa 5€.

