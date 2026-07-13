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Lisboa

Así se vivió el eclipse solar en la CDMX
Cortesía: Agence France-Presse (AFP) | Eclipse solar

A Caminho do Eclipse

  • Coisas para fazer
  • Museu Nacional de História Natural e da Ciência – MUHNAC, Princípe Real
Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
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A Time Out diz

O programa propõe um conjunto de actividades dedicadas à exploração do Universo e à preparação para a observação do eclipse solar de 12 de Agosto. A decorrer nos dias 17 e 19 de Julho e 8 de Agosto, a iniciativa reúne sessões de planetário, observações astronómicas e momentos de debate com especialistas. O roteiro inclui ainda visitas orientadas ao Observatório Astronómico de Lisboa, cruzando a divulgação científica com a história deste tipo de fenómenos astronómicos. Todas as actividades são gratuitas, mediante inscrição por e-mail (geral@museus.ulisboa.pt).

Detalhes

Endereço
Museu Nacional de História Natural e da Ciência – MUHNAC
Rua da Escola Politécnica, 56/58
Lisboa
1250-102
Preço
Grátis, mediante inscrição
Horário
Sex 11.00, Dom 15.00, Sáb 10.30

Datas e horários

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