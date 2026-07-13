A Time Out diz

O programa propõe um conjunto de actividades dedicadas à exploração do Universo e à preparação para a observação do eclipse solar de 12 de Agosto. A decorrer nos dias 17 e 19 de Julho e 8 de Agosto, a iniciativa reúne sessões de planetário, observações astronómicas e momentos de debate com especialistas. O roteiro inclui ainda visitas orientadas ao Observatório Astronómico de Lisboa, cruzando a divulgação científica com a história deste tipo de fenómenos astronómicos. Todas as actividades são gratuitas, mediante inscrição por e-mail (geral@museus.ulisboa.pt).