Lisboa

Giro'Giro
Rita Chantre | Esplanada do Giro'Giro

Coffee Party

  • Coisas para fazer
  • Giro'Giro, Campo Grande/Entrecampos/Alvalade
A Time Out diz

Como é que podemos desfrutar socialmente, mas sem o peso, e as consequências disruptivas da noite? Foi esta a pergunta que fez nascer o BrewClub, um clube social para quem gosta de aproveitar bem as manhãs. A ideia é da mesma equipa por trás do Arraial da Vila Berta, um dos mais concorridos das Festas de Lisboa, e a estreia está marcada já para sábado de manhã, 10 de Janeiro, com uma “festa do café”, na Giro Giro, no jardim do Campo Grande. Além de música ao vivo, que poderá ouvir sem ter de pagar, estão previstos três workshops criativos (cerâmica, café e fotografia) e quatro actividades de movimento (corrida, bicicleta, crossfit e yoga). Os preços variam entre os 10€ e os 40€ e os bilhetes podem ser comprados online.

Detalhes

Endereço
Giro'Giro
Casa Raul Lino
Jardim do Campo Grande
Lisboa
1700-094
Preço
Música ao vivo: grátis. Actividades paralelas: 10€-40€
Horário
Sáb 10.00-15.00

Datas e horários

Giro'Giro 10:00
Música ao vivo: grátisActividades paralelas: 10€-40€
