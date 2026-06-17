A Time Out diz

Não é a primeira vez que o Terreiro do Paço é palco de uma experiência imersiva. Desde Novembro de 2025 que a sala subterrânea da estação de metro serve de “portal” para uma viagem ao Antigo Egipto, em particular à Grande Pirâmide de Gizé. Mas agora há uma nova expedição em catálogo. Desenvolvida pelo estúdio Virtual Worlds e apresentada pela Fever, “Machu Picchu: Viagem à Cidade Perdida” transporta-nos até ao alto da Cordilheira dos Andes, acima do vale do rio Urubamba. Basta colocar uns óculos imersivos para, de repente, estar noutro espaço e tempo. A experiência – que dura cerca de 40 minutos e foi criada por mais de 50 engenheiros, a partir de acesso exclusivo ao Machu Picchu durante a pandemia, através de drones, fotogrametria e tecnologia óptica de detecção remota – é acessível para todos, a partir dos 12 anos de idade. O bilhete custa entre 15€ e 21€ e há sessões de quinta a domingo, em vários horários.