Chega de fingir que percebe da coisa: cursos de vinhos em Lisboa que valem a pena

Invista em formação e nunca mais erre na hora de escolher o seu vinho.

Ouvimos por aí que “vinho bom é aquele que a gente gosta”. Eu concordo, mas deixo aqui um segredinho: a gente costuma gostar muito mais quando entende o que está no copo.

Lembro-me quando fui à Ilha do Pico e aprendi sobre a cultura e os métodos de produção por trás daqueles vinhos nascidos em currais de basalto. Depois disso, cada trago parecia contar uma história diferente. O vinho passou a ser muito mais interessante e delicioso para mim.

Estudar vinho não é só sobre enriquecer a experiência, é expandir nosso paladar. É treinar o nariz para reconhecer aromas que antes passavam despercebidos e ensinar a língua a decifrar estrutura, acidez, textura. É olhar para uma carta de vinhos num restaurante ou para a prateleira de uma garrafeira e escolher com mais segurança, sem depender apenas do rótulo mais bonito ou do preço mais alto (dois critérios que, convenhamos, já nos enganaram muitas vezes).

Para ajudar nessa jornada de autoconhecimento, eis três lugares em Lisboa para fazer cursos de vinhos: aqui, o estudo é levado a sério, mas sem esquecer o prazer que o vinho exige.

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