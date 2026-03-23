Chega de fingir que percebe da coisa: cursos de vinhos em Lisboa que valem a pena

1. Curso Iniciação à Prova de Vinhos (Nível I) pela Associação dos Escanções de Portugal
Troque o brunch de sábado por uma manhã imersiva entre castas, aromas e prova de cinco vinhos. Durante quatro horas (das 10.00 às 14.00), uma equipa de escanções profissionais irá ensinar como usar o olfato e o paladar como ferramentas na degustação. O programa viaja desde a história do vinho até às castas que dominam o mundo, mas o "prato principal" é a técnica de prova. O investimento no valor de 75€ (ou 60€ se for sócio) inclui material didáctico digital e diploma de participação para emoldurar na parede – olha que tem o selo de qualidade de quem forma sommeliers a sério em Portugal.