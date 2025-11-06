Lisboa

Vinhos laranja
Vinho laranja ou a prova de que nem todo hype é passageiro

De uma técnica ancestral da Geórgia ao cenário actual, o vinho laranja mostra que tradição e tendência podem fermentar juntas.

Liana Saldanha
Escrito por Liana Saldanha
Durante um tempo, muita gente pensou que o vinho laranja era só uma moda passageira. Mas não: ele chegou para ficar. Também conhecido como ‘âmbar’ ou ‘branco de maceração’, é bastante antigo: nasceu há mais de 8 mil anos na Geórgia, quando deixavam uvas brancas fermentar com as cascas dentro de ânforas de barro (só as cascas das uvas, ok? Este vinho não tem nada adicionado da fruta laranja). Ou seja, o vinho laranja pode até parecer novo, mas é mais velho que a roda.

A difusão do vinho laranja para o cenário mundial começou na década de 1990, quando produtores do Friuli (Itália) e da vizinha Eslovênia, como Josko Gravner e Stanko Radikon, se inspiraram na técnica ancestral georgiana. Depois, o estilo cruzou fronteiras e, por volta de 2010, já brilhava nos copos dos wine bars de Londres e Nova Iorque. A chegada do Instagram, o culto do “natural” e a pandemia empurraram o vinho laranja do nicho para o desejo de muitos.

A diferença entre os brancos e os laranjas é simples: nos brancos, as cascas são separadas do sumo (mosto) logo que chegam da vinha; nos laranjas, elas ficam e fermentam junto. É essa maceração prolongada que faz o "milagre": confere a cor âmbar, a textura, os taninos e os aromas complexos de chá preto, frutas secas e casca de frutas cítricas, principalmente de laranja. Este branco, que ganhou corpo e alma de tinto, demonstrou ser extremamente versátil à mesa, harmonizando, principalmente, com pratos de especiarias complexas (como a culinária indiana e tailandesa) e queijos curados.

O que era nicho virou tendência, e hoje há vinhos laranja em quase todas as partes do globo, cada um com sua interpretação única da técnica ancestral. Se chegou até aqui e ficou com vontade de provar, a seguir indico cinco vinhos laranja que valem muito a pena.

Cinco vinhos laranja para provar já

Serra Oca Moscatel Graúdo 2023

Serra Oca Moscatel Graúdo 2023
Serra Oca Moscatel Graúdo 2023
Região: Lisboa 

Não sou grande fã de vinhos com a casta Moscatel, mas este é um dos meus favoritos. Por causa dos seis dias de maceração com as peles, os aromas florais primaveris frescos da casta transformam-se em notas mais outonais, de especiarias, mel, chá, casca de citrinos ou frutos secos. Combina muito com castanhas assadas.

PVP: 16,90€ 

Monte da Casteleja - Meia Praia Branco 2024

Monte da Casteleja - Meia Praia Branco 2024
Monte da Casteleja - Meia Praia Branco 2024
Região: Algarve

Este é o vinho que a Algarvia Casteleja faz em homenagem à cidade de Lagos e à sua incrível praia. É um blend delicioso de Moscatel e Boal Branco provinda de agricultura biológica – olha aí mais um vinho que a casta Moscatel brilha! Com um pica-pau de atum ou algum outro peixe com mais intensidade de sabor fica uma maravilha.

PVP: 12,75€

Tiago Teles Raiz Branco 2023

Tiago Teles Raiz Branco 2023
Tiago Teles Raiz Branco 2023
Região: Vinhos Verdes (Minho)

Directo de Arcos de Valdevez, este vinho é feito com a fantástica casta Loureiro. Depois de fermentar em contacto com as cascas (maceração) e estagiar em cubas de cimento, ganha uma textura viva e um carácter super interessante. No nariz, apresenta notas salinas, maçã verde e toques cítricos. Na boca, é fresco, mineral e suculento, com uma salinidade deliciosa. Por ser estruturado e refrescante ao mesmo tempo, é a harmonização perfeita para um risoto de cogumelos.

PVP: 17,50€

Chinado Curtimenta 2024

Chinado Curtimenta 2024
Chinado Curtimenta 2024
Região: Lisboa

Este laranja é feito a partir de um blend de vinhas velhas (30 a 40 anos), com destaque para Vital, Fernão Pires e Malvasia Rei. Depois de 12 dias em contacto com as cascas, o vinho ganhou uma textura aveludada e um perfil aromático bonito e expressivo, onde se destacam o chá preto e a casca de citrinos. Conselho de amiga: provar este vinho com um queijo da Ilha de São Jorge de 12 a 24 meses.

PVP: 15,80

Giz Curtimenta Branco 2022

Giz Curtimenta Branco 2022
Giz Curtimenta Branco 2022
Região: Bairrada

Este é um excelente exemplo de vinho de curtimenta com perfil mais refinado, elegante. Vindo de uma vinha com cerca de 30 anos, com a casta Maria Gomes em destaque, fermentou com as peles e depois passou por um estágio de 10 meses em barrica usada, o que lhe deu mais estrutura e profundidade. Tem aromas de flor de laranjeira, marmelo e casca de laranja. Um vinho com frescura e mineralidade que vai super bem com uma rica sopa de peixe.

PVP: 24,90€

