Inventámos uma nova categoria: os vinhos-camaleão

No meu jantar de 10 anos de casamento, o empregado de mesa indicou-nos um vinho tinto leve, com baixos taninos e aromas de frutas vermelhas, para acompanhar toda a refeição. Atenção à questão dos taninos, pois os vinhos com taninos altos podem dar sabores metálicos com comida do mar e dão muito peso ao vinho, o que se pode sobrepor a alguns pratos mais leves. De volta ao jantar: pedimos berbigão (com molho médio picante), tártaro de novilho, guiozas de peixe e gnocchi com molho branco. Que espectáculo de casamento que ficou o vinho com TODOS os pratos. Foi como se eu sentisse um abraço a cada dentada e a cada golo. Arrisquem mais, esqueçam aas regras e testem comer pratos do mar e da terra com vinho tinto leve.

Sugestão: Um excelente exemplo de vinho tinto leve e frutado é o Senhora Companhia Vinho Novo Tinto 2023.

PVP: 10€