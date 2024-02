Rosé é bebida de mulher? Cinco mitos sobre o vinho

Este é bem antigo e preconceituoso. Alguém que sugira um vinho com base no género da pessoa merecia ser proibido de beber vinho para sempre. Um rosé bem feito é um excelente acompanhamento para muitos tipos de comida, do marisco ao bitoque, e é ideal para quem aprecia um bom vinho, seja mulher, homem ou não-binário. A minha indicação é o Página Pinot Noir Rosé 2022 (14,95€), um vinho DOC Óbidos com certificado de produção integrada. Está super equilibrado, gastronómico, com aromas de frutos vermelhos, mineral e com textura cremosa.