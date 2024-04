Três espumantes portugueses que transformam qualquer momento numa celebração

Távora Varosa

Com as castas Malvasia Fina, Cerceal e Tinta Roriz, este espumante consegue unir a riqueza dos aromas de baunilha e panificação com a refrescância no paladar que só as bolhas podem oferecer. Fim de boca agradável e longo. Eu indicaria este vinho para acompanhar um peixe mais gordo ou pratos do mar com molhos especiados.

PVP 15,95€