O que esperar do mundo dos vinhos em 2025? Estas são as nossas apostas

Se os anos 1990 e 2000 foram as décadas dos tintos robustos, a década de 20 está aqui para nos lembrar da leveza e do frescor que um espumante pode oferecer. Num mundo onde as temperaturas só sobem, estes vinhos conquistam espaço à mesa não só pela refrescância, mas também pela versatilidade. Combinam tanto com um brunch cheio de fritos quanto com um jantar mais sofisticado. Eu sou uma grande fã e fico feliz de, cada vez mais, ver espumantes sendo consumidos em todos os momentos – e não só em datas festivas.

Dica

Exilado Super Reserva Bruto Natural 2016

Região: Beira Interior

PVP: 21,89€

Um espumante 100% Chardonnay com bolhas delicadíssimas. Apresenta notas de marmelo, brioche, manteiga e amêndoas. Resultado do estágio de um ano do vinho base em barricas francesas usadas e de 60 meses de maturação sobre borras finas. Com diversas camadas de aromas, sabores e texturas. Do tipo de vinho que gosto muito de contemplar.