Descobertas do ano: 10 grandes vinhos até 15€

Baga Rosé Espumante Brut Nature - Bairrada. 2021

“Não existe uma pessoa que eu conheça que não goste deste vinho. Posso dizer o mesmo sobre o queridíssimo produtor Rui Lucas. Espumante de baga, com aromas de frutas vermelhas e de panificação (que provém do estágio com as leveduras mortas depois da segunda fermentação em garrafa). Super equilibrado entre acidez, álcool, corpo e aromas. É um Brut Nature, ou seja, nenhum açúcar é adicionado antes de sair para o mercado. Vai bem com convívios, com comemorações, com qualquer ocasião. Aconselho a prová-lo em copo de vinho branco: o flute esconderia muitos destes aromas deliciosos.”

13€