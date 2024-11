Que doçura: as maravilhas dos vinhos fortificados portugueses

Villa Oeiras Superior (37,5cl)

Castas: Arinto, Galego Dourado e Ratinho

O ano era 2017. Durante um almoço no Restaurante Alma (onde meu marido foi sommelier) tive a primeira experiência de wine pairing. A harmonização do Villa Oeiras Superior com o prato de foie gras fez-me derramar algumas lágrimas. Foi naquele momento que decidi que ia começar a estudar a magia da enogastronomia. O contraste do doce do vinho com o salgado do prato foi incrível, a acidez do vinho diminuiu a sensação de gordura do foie, mas a cereja no topo do bolo foi o belíssimo encontro dos aromas e sabores da espuma de café e avelãs no prato com estes mesmos sabores no próprio vinho. Carcavelos vai muito bem também com queijos curados e tarte de amêndoa.

Produzido entre Oeiras e Cascais, quase foi extinto no final dos anos 80. Temos todos de agradecer à Villa Oeiras, pela iniciativa de recuperar este património único para o país. Viva!

22,50€