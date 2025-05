A culpa da sua dor de cabeça é dos sulfitos? Dez mitos sobre o vinho

Na verdade, alguns brancos evoluem lindamente com o tempo (e eu disse “alguns”, pois nem todos os vinhos que estão no mercado são pensados para envelhecer). Existem diversas castas que podem ganhar complexidade, textura e notas incríveis com a idade. Alguns exemplos são: Arinto, Encruzado, Alvarinho e Bical.

Sugestão: Quinta das Bágeiras Garrafeira Branco 2018 (Região: Bairrada)

PVP: 22,40€

Produzido com as castas Maria Gomes (não muito conhecida por ter potencial de envelhecimento) e Bical. Este vinho é um clássico para quem gosta de vinhos brancos mais envelhecidos. Sofisticado, com complexidade de aromas de um vinho com quase sete anos, e com energia e refrescância de um vinho jovem.