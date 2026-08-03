A Time Out diz

A despedida de Megadeth dos palcos portugueses esteve para acontecer no Evil Live, no início de Julho – mas a banda cancelou o espectáculo em cima da hora, alegando problemas técnicos. A decisão gerou uma onda de indignação na Meo Arena, onde muitos eram os que tinham ido de propósito para dizer adeus a este nome histórico do thrash metal. Cerca de um mês depois, os Megadeth e a produtora do festival, a Prime Artists, chegaram a um entendimento para que o concerto aconteça mesmo. Lisboa vai receber a derradeira data da tour europeia, em Abril de 2027, e “Peace Sells”, “Symphony of Destruction” ou “Holy Wars... The Punishment Due” vão ser tocadas ao vivo uma última vez por cá. Uma noite que contará com duas outras bandas de abertura de renome: os Black Label Society de Zakk Wylde e os Testament, que estiveram no início do movimento thrash na Bay Area de São Francisco, no início dos anos 1980, com Megadeth, Metallica e Slayer.