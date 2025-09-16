51E liga Restauradores ao Príncipe Real, como alternativa a Elevador da Glória

Nova carreira circular foi lançada a 12 de Setembro. Carris recomenda, ainda, alternativas a ascensores da Bica e do Lavra enquanto estão sem actividade.

A Carris decidiu criar uma nova rota circular com o objectivo de “dar resposta à suspensão do Ascensor da Glória”, na sequência do trágico acidente de 3 de Setembro. O 51E está a funcionar desde o dia 12, todos os dias, entre as 07.00 e as 21.30, partindo da Praça dos Restauradores.

Com paragens na Praça D. Pedro IV (Rossio), na Rua do Ouro, na Rua da Conceição, na Rua Nova do Almada, na Rua Garrett, na Calçada do Sacramento, no Largo do Carmo, no Largo da Trindade, na Rua da Misericórdia, na Rua das Taipas e na Avenida da Liberdade, o pequeno autocarro regressa ao ponto inicial, os Restauradores.

Devido à suspensão, para vistoria técnica, dos elevadores da Bica e do Lavra, a empresa de transportes informa, ainda, que a carreira 22 B funciona "como alternativa ao Ascensor da Bica" e que a carreira 19 B tem "novas paragens e percurso, enquanto o Ascensor do Lavra estiver fora de serviço". Enquanto a primeira circula entre o Cais Sodré e o Príncipe Real, todos os dias, entre as 07.00 e as 20.30, a segunda terá o seguinte percurso:

Campo Mártires da Pátria – Praça da Alegria – Av. da Liberdade - Restauradores – Av. da Liberdade – Rua das Pretas – Rua do Telhal – Calçada Moinho de Vento – Campo Mártires da Pátria – Travessa do Torel – Travessa do Forno do Torel – Rua do Câmara Pestana (topo do Lavra) – Rua do Instituto Bacteriológico – Campo Mártires da Pátria.

O 19 B funciona nos dias úteis, entre as 07.30 e as 21.00, e aos fins-de-semana e feriados, das 10.00 às 20.30.

