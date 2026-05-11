A Noite da Literatura Europeia está de volta (e Layla Martínez também)

A autora de ‘Caruncho’, fenómeno literário em Espanha, tem presença confirmada na Noite da Literatura Europeia. O evento regressa à cidade a 6 de Junho.

A Noite da Literatura Europeia está de volta à cidade. No sábado, 6 de Junho, estão programadas dez sessões de leitura encenada, entre as 19.00 e as 23.30, em espaços públicos e privados da zona da Avenida da liberdade e do Marquês de Pombal. Como já é costume, cada país participante traz ao evento uma obra literária contemporânea, que é apresentada ao público por um actor ou uma actriz numa sessão de leitura. Atravessando géneros como a prosa, a poesia, o teatro e a não-ficção, a ambição do evento é aproximar autores, actores e públicos.

Este ano, participam 14 países europeus – Áustria, Bélgica, Espanha, Estónia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Itália, Luxemburgo, Polónia, Portugal, Reino Unido e Roménia – e as leituras decorrem na atmosfera m, na Biblioteca Arquitecto Cosmelli Sant’Anna, no Camões, I.P., no Cinema São Jorge, no Instituto Cervantes, no Instituto da Vinha e do Vinho, na loja Eleventy Milano, no Museu Medeiros e Almeida, na Sociedade Nacional de Belas Artes e na Universidade Autónoma de Lisboa.

Entre as leituras encenadas previstas destacam-se as que vão incluir a presença dos próprios autores, como a de Caruncho, de Layla Martínez, fenómeno literário em Espanha, com Catarina Marques Lima, no Instituto Cervantes; Escrito com sangue na água, de Maria Grazia Calandrone, finalista do Prémio Strega e publicado este mês em Portugal, pela Alfaguara, com Rita Brütt, na Eleventy Milano; ou Mediterrâneo, de João Luís Barreto Guimarães (Portugal), Prémio Pessoa 2022, com Manuel Wiborg, na Sala de Exposições do Camões.

É de referir também o lançamento em Portugal da novela gráfica Lunáticos (Lunatycy, no original, em polaco), de Adam Fyda e Marek Ospalski, com edição de A Seita e tradução de José Carlos Dias. A leitura encenada será feita por Cláudio Henriques, na Sala do Lago do Museu Medeiros e Almeida. Mas haverá também leituras encenadas de livros ainda não publicados em Portugal, como a novela gráfica Ära oota midagi (Não espere nada), de Indrek Koff, ou Léa ou la théorie des systèmes complexes (Léa ou a teoria dos sistemas complexos), de Ian De Toffoli, que tem presença confirmada no evento.

Para não perder pitada, o melhor é acompanhar a programação no Instagram da Noite Europeia da Literatura, organizada pela Rede Europeia de Institutos Nacionais de Cultura.

Avenida da Liberdade e Marquês de Pombal, vários locais. 6 Jun, Sáb 19.00-23.00. Entrada livre, sujeita à lotação dos espaços

🗞️ Mais notícias: fique a par das novidades com a Time Out

📲 Siga-nos nas redes sociais: Whatsapp, Instagram, Facebook e LinkedIn