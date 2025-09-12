Amadora BD: Luís Louro, Peanuts e Zé Povinho entre os destaques

A programação do festival, que arranca a 23 de Outubro, inclui várias exposições comemorativas, dos 75 anos dos Peanuts aos 40 anos de carreira de Luís Louro.

As datas já eram conhecidas: o Amadora BD vai realizar-se de 23 de Outubro a 2 de Novembro. Agora anuncia-se a programação completa. Ao todo são dez exposições no Parque da Liberdade, duas na Galeria Municipal Artur e uma na Bedeteca da Amadora. Entre os destaques, encontra uma retrospectiva dos 40 anos de carreira de Luís Louro, bem como outras quatro exposições comemorativas, todas de personagens da banda desenhada, incluindo a dos 75 anos da série Peanuts e a dos 150 anos do Zé Povinho.

No núcleo central, no Parque da Liberdade, sobressai desde logo a retrospectiva “40 anos de Louroverso. Traços de uma vida”, dedicada à carreira de Luís Louro, que procurará – através de capas, pranchas originais, esboços e prints das mais de 50 obras do autor – celebrar o seu contributo para o panorama nacional, homenageando personagens tão icónicos como Jim del Monaco, O Corvo, Alice ou os mais recentes Filhos de Baba Yaga.

“Poder partilhar o meu percurso na BD é para mim uma honra e um privilégio. Cada exposição que tive este ano – e já foram seis, quatro das quais dedicadas aos 40 anos de carreira – foi especial e diferente. No entanto, a do Amadora BD vai ter uma grande particularidade que não quero ainda revelar. Espero que gostem porque toda a equipa do festival e o comissário da exposição têm sido incansáveis”, diz à Time Out Lisboa.

CML Luís Louro recebeu em Junho a Medalha de Mérito Cultural de Lisboa

A mostra, composta por quatro espaços cénicos individualizados, contará também com uma zona com memorabília, que promete fazer as delícias de todos os fãs de Louro, que este ano foi distinguido com a Medalha Municipal de Mérito Cultural de Lisboa. Mas, atenção, não será o único a quem vamos poder soprar as velas. Além de outras duas exposições individuais, uma focada no espanhol Paulo Roca e outra na dupla brasileira Fábio Moon e Gabriel Bá, serão ainda celebrados os aniversários de quatro personagens da banda desenhada: Zé Povinho (150 anos), Spirit (85 anos), Peanuts (75 anos) e Liga da Justiça (65 anos).

Inês Garcia Exposição “Zés há muitos: BDs não faltam!”

Destacamos naturalmente o aniversário do Zé Povinho, figura criada pelas mãos de Rafael Bordalo Pinheiro, um dos artistas mais importantes do século XIX e também um dos pais da banda desenhada em Portugal. Nascido a 12 de Junho de 1875, nas páginas do jornal A Lanterna Mágica, Zé Povinho é, ainda hoje, um dos ícones da cultura portuguesa. A propósito da exposição “Zés há muitos: BDs não faltam!”, alunos, convidados e formadores do Curso de Banda Desenhada do Museu Bordalo Pinheiro foram desafiados a reinterpretá-lo. Teremos, portanto, a oportunidade de o ver em novas pranchas e situações, que tocam temas tão diversos quanto a igualdade, a liberdade de expressão, a educação ou a falta dela e, claro, os direitos de um povo.

Em destaque, estará ainda o trabalho de autoras como Cy, autora da premiada Radium Girls, sobre a luta das mulheres nos anos 20 nos EUA; Bea Lema, que se estreou com O Corpo de Cristo, cujo lançamento em Portugal, pela Iguana, está prevista para 6 de Outubro; e Zeina Abirached, que assina as BDs auto-biográficas A Dança das Andorinhas e A Ovelha, ambas editadas pela Levoir.

Quanto aos tradicionais concursos de banda desenhada, estão também garantidos, com inscrições abertas até 21 de Setembro. O Concurso Municipal, destinado a alunos do primeiro e segundo ciclo, tem o tema “Sorri, és um Super-Herói!”, enquanto o Concurso de Banda Desenhada da Amadora, para jovens entre os 12 e 30 anos, aborda “O Humor na Banda Desenhada”, com prémios entre os 500€ e os 1000€.

Já na Galeria Municipal Artur Bual, estarão patentes “Sexus Sequior”, de Alice Geirinhas, que se debruça sobre a condição humana e as diversas formulações históricas que secundarizam a mulher, num arco temporal de mais de 20 anos de trabalho; e “Planta Circular”, que explora o tempo, o corpo e o silêncio e parte do núcleo de originais doados por Diniz Conefrey ao acervo da Câmara Municipal da Amadora. Por sua vez, Filipa Beleza terá a sua própria exposição na Bedeteca da Amadora: “Amor”, assim se chama, como a sua obra de estreia na banda desenhada, que lhe valeu o Prémio Revelação na edição de 2024 da Amadora BD.

No espaço comercial, que se vai localizar como de costume no núcleo central, encontrará mais de uma dezena de editoras, como A Seita e a Polvo, e de livrarias, como a Cult e a Kingpin Books. Além disso, poderá aproveitar a “Hora da BD”, das 18.00 às 20.00, com descontos de até 15% na compra de livros, de segunda a quinta-feira.

Está ainda confirmada a presença de vários autores de banda desenhada internacional, como a galega Bea Lema, a libanesa Zeina Abirached, o francês Grégory Panaccione, o italiano Marco Santucci, o espanhol Rodrigo Terrasa e os brasileiros, Ivan Reis, Fábio Moon e Gabriel Bá. Para gáudio dos fãs, as sessões de autógrafos vão acontecer também à sexta-feira, para além dos habituais períodos ao fim-de-semana.

