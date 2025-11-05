Armazéns do Chiado “acendem” o Natal já este fim-de-semana

As iluminações natalícias vão ser ligadas no sábado, ao fim da tarde. O momento vai contar com a actuação do Coro da Lisbon Film Orchestra.

Lisboa acorda para o Natal no dia 22 de Novembro, mas há quem se antecipe ao maior interruptor natalício da cidade e acenda as luzes bem mais cedo. É o caso dos Armazéns do Chiado que mergulham de cabeça na época mais festiva do ano já a 8 de Novembro.

O momento está marcado para as 18.30 do próximo sábado e vai além de um mero carregar no botão. O Pai Natal chega ao centro comercial, enquanto a iluminação, uma avançada tecnologia de LED mapping, promete animar a rua com ícones natalícios.

Ao programa junta-se a música, a cargo do Coro da Lisbon Film Orchestra. O repertório não é deixado ao acaso. Em antecipação do espectáculo Sozinho em Casa em Concerto, marcado para 30 de Novembro na Meo Arena, vão ouvir-se alguns do temas que compõem a banda sonora do filme.

Rua do Carmo (Chiado). Sáb 18.30. Entrada livre.

