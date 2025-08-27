Lisboa vai ver filme-concerto de ‘Sozinho em Casa’ em Novembro (mesmo a tempo do Natal)

A banda sonora de John Williams vai ser interpretada por 120 músicos e coralistas da Lisbon Film Orchestra na MEO Arena.

O clássico Sozinho em Casa vai ganhar nova vida no final deste ano, com a exibição do filme acompanhado pela sua banda sonora ao vivo, interpretada por 120 músicos e coralistas da Lisbon Film Orchestra. Este concerto acontece na MEO Arena, a 30 de Novembro, um domingo e véspera de feriado, às 21.00.

Esta vai ser a estreia nacional de Sozinho em Casa em Concerto, uma experiência que consiste na projecção integral do filme realizado por Chris Columbus, com a partitura de John Williams tocada ao vivo e em perfeita sincronia com a imagem.

O maestro Nuno de Sá dirige o espectáculo, que junta a maior sala de concertos do país à magia natalícia de um dos filmes mais marcantes dos anos 1990. Os bilhetes já estão disponíveis para compra a partir de 31 euros.

MEO Arena (Parque das Nações). 30 Nov (Dom) 21.00. 31€-102€

