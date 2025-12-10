Deftones, Turnstile e Freddie Gibbs lideram as primeiras confirmações do MEO Kalorama

O festival regressa ao Parque da Bela Vista a 28, 29 e 30 de Agosto e apresenta um primeiro lote de 19 nomes, com Robbie Williams ou Clipse entre os destaques.

Algumas horas depois de na noite de terça-feira, 9 de Dezembro, ter anunciado que Robbie Williams ia ser o primeiro cabeça de cartaz do festival, o MEO Kalorama apresentou os restantes nomes do primeiro lote de confirmações, com 19 bandas e artistas. Entre estes nomes estão Deftones, Turnstile, Clipse, Interpol, Ravyn Lenae, Violent Femmes, Freddie Gibbs & The Alchemist, Unknown Mortal Orchestra, Melody’s Echo Chamber, High Vis, Wednesday, Mind Enterprises, Joshua Idehen, Panic Shack, Pelados, Raquel Martins, Travo e Tyler Ballgame. O festival volta a acontecer no Parque da Bela Vista nos dias 28, 29 e 30 de Agosto.

De regresso a Portugal depois de terem sido um dos destaques do Primavera Sound de 2025 estão os Deftones, embalados pelo impacto de private music, e os Turnstile, que actuaram duas vezes em Portugal no presente ano, no festival portuense e no LAV – Lisboa, e continuam a provar que o hardcore pode ser um fenómeno de massas, depois de GLOW ON e NEVER ENOUGH lhes ter garantido reconhecimento global.

Entre as confirmações mais sonantes está ainda o regresso dos Clipse, dupla formada por Malice e Pusha T, que moldou parte da história recente do hip hop e que em 2024 retomou edições com Let God Sort Em Out, nomeado para melhor álbum de Rap nos Grammy. No mesmo território, Freddie Gibbs & The Alchemist exibem a sua química consolidada em Alfredo 2, trabalho que reforça a parceria entre a escrita de Gibbs e a elegância das produções de Alchemist. Nova Iorque também marca presença através dos Interpol, que revisitariam inevitavelmente Turn On The Bright Lights e Antics num concerto que promete revisitar o legado que ajudou a definir o indie rock dos anos 2000.

Ravyn Lenae, uma das vozes mais singulares da pop norte-americana recente, chega com o êxito “Love Me Not” ainda a ecoar, enquanto os Violent Femmes regressam a Portugal com a descontração e o espírito solarengo que fizeram do seu disco de estreia um marco do folk rock alternativo. Os Unknown Mortal Orchestra trazem canções de várias fases da sua carreira, dos clássicos de Multi-Love a temas mais recentes. Já Melody’s Echo Chamber assinala um regresso muito aguardado, apresentando Unclouded no seu primeiro concerto em Portugal em mais de uma década, enquanto os Wednesday vem apresentar Bleeds, considerado um dos melhores discos rock de 2025. Entre as propostas portuguesas estão os Travo e Raquel Martins.

O cartaz já circulava na noite passada nas redes sociais depois de ter sido partilhado antes da hora pelos britânicos High Vis.

Av. Alm. Gago Coutinho (Bela Vista). 28-30 Ago (Sex-Dom). 95€

