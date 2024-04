Primavera Sound já começa a ser sinónimo de grandes reuniões. Se em 2022 foram os decanos do indie rock norte-americano Pavement que se reuniram no festival, e no ano passado foi a vez dos britânicos Blur tirarem o pó às canções no Parque da Cidade, este ano é a vez de outra das constelações mais brilhantes do britpop se avistar no Porto: os Pulp. Jarvis Cocker e companhia voltaram a juntar-se em 2023 e continuam, desde essa altura, a tocar os clássicos dos discos His ‘n’ Hers (1994), Different Class (1995), This Is Hardcore (1998) e We Love Life (2001).

8 Jun (Sáb)