Depois de quase dois meses de chuva, há previsão de sol para Lisboa

Depois do mês de Janeiro mais chuvoso desde o ano 2000 e de metade de Fevereiro com chuva quase todos os dias, avizinham-se dias de sol, a partir de sábado. Temperaturas mínimas devem descer.

O sol deverá aparecer em Lisboa no próximo sábado, 14 de Fevereiro, prolongando-se por pelo menos quatro dias (até à terça-feira de Carnaval), de acordo com a previsão descritiva do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Ao mesmo tempo, as temperaturas mínimas descem ligeiramente, com as máximas a oscilar entre os 14 e os 16 graus.

Até lá, os dias serão de precipitação, por vezes forte, estando Lisboa sob aviso amarelo até quinta-feira, dia 12. Ainda de acordo com as previsões do IPMA, a região deverá ficar livre de alertas na sexta-feira, embora sob chuva.

🗞️ Mais notícias: fique a par das novidades com a Time Out

📲 Siga-nos nas redes sociais: Whatsapp, Instagram, Facebook e LinkedIn