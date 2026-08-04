Desta horta na Graça saem 60 quilos de produtos biológicos por semana, mas têm os dias contados

Já eram para cá não estar, até porque, um ano depois de terem começado a preparar o terreno nos fundos da Escola Básica e Secundária Gil Vicente, para ali fazer nascer uma horta, chegou o primeiro aviso do Exército Português. Contado por Sylvain Papyon, mentor, com Rodrigo Borralho, do projecto Cultiva (ambos da cooperativa Rizoma), era qualquer coisa como isto: "Até ao final do mês, têm de sair". "A minha primeira reacção foi: a escola cedeu-nos o terreno do vizinho?", relata à Time Out. Não parece ser o caso. No Registo Predial (2011), a Parque Escolar consta como proprietária do terreno. Mas, em 1965, um documento entregue pelo Exército referia a autorização para utilizar a dita parcela, sob o fim de realização de obras. Quando? Nunca um prazo foi estipulado e o tempo passou. "Quando contactámos a escola para pedir a cedência do terreno para um projecto Bip/Zip eles acederam de imediato. Foi tudo normal", declara o responsável, recuando a 2024. Foi, então, assinado o devido protocolo, renovado no ano seguinte, pelo facto de o Cultiva – o único projecto de agricultura biológica certificada em Lisboa – ter sido pela segunda vez apoiado pela Câmara.

Ao lado do terreno – até há dois anos baldio e onde hoje crescem beringelas, quiabos, tomates, couves e quejandos – fica a Messe de Santa Clara (edifício número 133 e área exterior adjacente) e é para reabilitá-la que o Exército alega precisar de instalar o estaleiro em cima da horta, destruindo-a. "Negociámos com eles, eles vieram até aqui. Mas a proposta era que ficássemos apenas com uma pequena faixa de terreno, e sem a estufa", expõe Sylvain Papyon, apontando para o que restaria da horta. Mesmo que tivessem sido condescendentes, sendo financiados pelo Bip/Zip (programa camarário de apoio ao desenvolvimento social e comunitário), não poderiam abandonar o compromisso com a Câmara de Lisboa a meio, sob pena de terem de devolver o montante investido pela Câmara. Por outro lado, havia o compromisso com a população – receberam seis mil pessoas num ano, entre visitas espontâneas e actividades programadas em conjunto (e em circuito) com o projecto Brincapé e a Agrofloresta da Gil Vicente – e com a mercearia da Rizoma, para onde é escoada a produção da horta, de à volta de 60 quilogramas por semana. Para não falar dos voluntários regulares do projecto, perto de 40.

Rita Chantre Ao fundo, o terreno do Exército

Em 2025, o colectivo decidiu recorrer aos serviços do advogado Ricardo Sá Fernandes, num processo através do qual conseguiram prolongar o projecto por mais um ano. Mas agora que a execução do Bip/Zip está para terminar, o Exército pôs em cima da mesa um novo prazo para o fim da horta: 12 de Setembro. "Em Abril deste ano, a direcção da escola enviou-nos um e-mail a dizer que não queria renovar o acordo connosco e que tínhamos de sair a 30 Junho. Mais uma vez, tivemos de responder que tínhamos um projecto em execução com financiamento público e que não podíamos ser penalizados. Tínhamos de ficar até Setembro... Além de que já tínhamos uma série de actividades agendadas", explica o responsável.

O acordo foi fechado, mas, "quando as pessoas souberam, ficaram escandalizadas e quiseram mobilizar-se", conta Sylvain Papyon. Mexeram-se colectivos mas também cidadãos que conheciam o projecto ou faziam o circuito Brincapé-Agrofloresta-Cultiva aos sábados. A 21 de Julho, foi lançada uma petição, entretanto assinada por mais de duas mil pessoas. Pedem a preservação do "valioso impacto social, educativo, ambiental e comunitário" do projecto no território e defendem que "o Cultiva não é apenas uma horta urbana escolar". "Trata-se de um espaço comunitário de interesse público que, em pleno centro da capital portuguesa, tem aproximado pessoas da natureza e da produção sustentável de alimentos", pode ler-se no documento.

Rita Chantre Projecto Cultiva, na Escola Secundária Gil Vicente

Uma cidade com agricultura e agricultores

À chegada do Cultiva ao bairro da Graça, o horizonte ideal do grupo perspectivava-se pelo menos em três anos: o primeiro para "montar" a horta, o segundo para testar actividades (de oficinas a refeições partilhadas) e o terceiro para implementar cursos de agricultura biológica profissional. É que o objectivo sempre foi maior do que os 600 metros quadrados da horta. "Havendo adesão da comunidade, o ideal era que este projecto fosse para sempre", reconhece Sylvain. O Cultiva serviria como projecto-piloto para provar que é possível ter uma rede agrícola biológica na cidade, capaz de gerar um novo sector económico, por um lado, e uma oferta alimentar diferenciada, a menor custo e com zero pegada ecológica (a venda aconteceria em circuitos curtos, através de associações parceiras). Em 15 meses, produziram-se 2,5 toneladas de produtos, uma quantidade possível pelo regime de biointensividade adoptado (produzir muito em pouca área). "Para pessoas com poucas qualificações, só o turismo é uma saída, neste momento, em Lisboa. E nós queríamos criar uma alternativa a isso", explica o fundador da Rizoma, que também decidiu, há alguns anos, tornar-se "agricultor na cidade".

Rita Chantre Projecto Cultiva

Antevendo o fim da horta da Graça, a Rizoma começou a procurar alternativas. Abriram-se as portas da Escola Secundária de Camões, na freguesia de Arroios (o protocolo com a Junta de Freguesia já foi assinado), onde deverá nascer em breve uma horta com os mesmos princípios mas praticamente o dobro da dimensão. Se o 12 de Setembro for realmente o último dia do pequeno oásis alimentar da Gil Vicente, haverá festa, bandas, comida e vizinhança, prometem os agricultores.

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