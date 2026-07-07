Do Faz Figura ao Templários, Lisboa quer reconhecer mais oito Lojas com História

A loja de malas Cerimónia, os restaurantes Taverna Del Rey, Farta Brutos, Primavera do Jerónimo e Faz Figura, o Templários Bar, a Ótica Miramon e a mercearia Cabeceirense estão em vias de ser distinguidas pelo programa Lojas com História, noticiou a agência Lusa. A proposta será discutida esta quarta-feira, 8 de Julho, em reunião privada do executivo lisboeta e submetida a consulta pública, durante 20 dias úteis.

Note-se que, no início de Junho, o restaurante Faz Figura, fundado em 1974 perto de Santa Apolónia, lançou uma campanha de angariação de fundos para evitar o encerramento. O objectivo era somar a quantia de 60 mil euros para fazer frente a dívidas acumuladas e a mossas deixadas pela pandemia da Covid-19, pelas obras em torno do restaurante e pela crise actual, mas a campanha terminou com pouco mais de 3000 euros angariados.

Também sujeitas à análise do grupo de trabalho do programa da Câmara de Lisboa, as lojas Abdulla & Company, em Arroios, e Armazéns de Paris, em Santa Maria Maior, não passaram, porém, no exame dos decisores. Outra proposta foi a retirada do selo Lojas com História da retrosaria Marques Sequeira (desde 1928 na Praça da Figueira), por incumprimento dos requisitos do programa. O estabelecimento terá sido notificado em Fevereiro de 2025 para resolver "diversas irregularidades", mas nenhuma delas "foi sanada", estando o espaço não só “descaracterizado” como “parcialmente encerrado".

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