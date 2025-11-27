Do Foxtrot à Cervejaria Trindade, Lisboa reconhece mais oito Lojas com História

Vestuário, joalharia, comida, bebida, solas e cabedais, nas freguesias da Misericórdia, Santa Maria Maior, Alvalade, Santo António e Benfica. Nas várias vertentes, oito estabelecimentos de Lisboa foram distinguidos com o selo do programa Loja com História, que protege e valoriza o comércio local. São eles o Foxtrot, o Atelier Leitão & Irmão, a Mister Man, a Cervejaria Trindade, os restaurantes Tatu e La Campania, a Torcaz Wine & Country e a loja Solas & Cabedais. A aprovação das oito candidaturas para consulta pública foi deliberada esta quinta-feira, 27 de Novembro, comunica a Câmara Municipal de Lisboa (CML).
Para quem não conhece, e começando pelos lugares de comida e bebida, o Foxtrot é um dos famosos bares de cocktails fundados por Luís Pinto Coelho no final da década de 1970. Com a característica taça com pipocas a acompanhar a imperial, para quem não quer ir pela Margarita ou pelo Bloody Mary, a decoração art déco, a baixa luz, a lareira e o pátio vêm de um espírito que já não existe mas que também não se deixa ultrapassar. Já a Cervejaria Trindade, conhecida como a mais antiga cervejaria portuguesa, tem fama não só pelos 200 anos, como pela azulejaria, o tecto abobadado e o bife. Tornou-se restaurante naquilo que antes foi museu e ainda antes um convento. Apesar da grande mudança pela qual passou entre 2020 e 2022, com obras profundas, a equipa do programa Loja com História não viu nisso um senão para a distinção. À mesa das aprovações senta-se também o La Campania, restaurante italiano aberto desde os anos 70 na zona das Amoreiras, que recebeu figuras como Amália Rodrigues ou Maluda. Por fim, houve lugar para o Tatu, restaurante-pastelaria entre a Avenida da Igreja e o Jardim Mário Soares, onde comer uma feijoada à brasileira era todo um programa nos anos de 1950 e 1960.
No campo da artesania, destacou-se o Atelier Leitão & Irmão, no Chiado, uma oficina construída há praticamente 100 anos para reunir artesãos em volta da joalharia e de outras minúcias, como os presépios, peças em que a casa se distingue. Noutro ofício e com outra idade, foi também reconhecida a loja Solas & Cabedais, na Estrada de Benfica (quase a chegar à Amadora), onde se arranjam sapatos e malas de forma tradicional e que exibe na montra peças como os clássicos porta-moedas de mola.
Noutros segmentos, deverá haver selos para a Mister Man, loja de vestuário masculino que resiste na Baixa desde a década de 1970; e para a Torcaz Wine & Country, mistura sui generis de loja de vinhos, espingardaria e roupa, fundada em 1986 (é a loja mais recente deste painel de oito), em Alvalade.
Após 20 dias de consulta pública, as candidaturas serão novamente apreciadas.
