Do Galeto aos Pastéis de Belém, Open House segue o rasto da arquitectura, mas também da comida

A fórmula é simples e de sucesso: visitas guiadas por arquitectos e outros especialistas em urbanismo e património em espaços onde, em alguns casos, não temos a oportunidade de entrar. A 15.ª edição do Open House Lisboa mantém a dinâmica e acontece nos dias 9 e 10 de Maio para mais uma ronda pelo manancial arquitectónico lisboeta.

Com o historiador Anísio Franco e a arquitecta Mariana Sanchez Salvador como comissários, a edição deste ano tem como tema "Sobre Arquitectura e Comida" e desafia-nos a conhecer 77 espaços da cidade, sendo mais de metade – 42 – uma novidade no roteiro. As estreias não ficam por aí. Há cinco novos percursos urbanos, um passeio sonoro narrado pela jornalista Alexandra Prado Coelho, um programa de actividades paralelas e actividades para os mais pequenos.

"As cidades e a arquitectura foram, desde a sua origem, pensadas para responder às necessidades essenciais da humanidade, como o abrigo e o acesso a recursos básicos, como a água e a alimentação. Esses factores moldaram historicamente a sua localização, estrutura e desenho, mas também a sua magia. São essas dimensões da cidade que os visitantes irão descobrir nesta edição do Open House Lisboa", referiu José Mateus, presidente da Trienal de Arquitectura de Lisboa, citado em comunicado.

Quais os novos sítios a visitar?

Comecemos pelos novos espaços. São 42 e entre eles estão lugares como a Cervejaria Trindade, as fábricas dos Pastéis de Belém, da Gleba e da Dois Corvos, o Mercado da Ribeira, o Galeto, a Leitaria da Anunciada, a Conserveira de Lisboa e até mesmo dois supermercados Continente, entre muitos outros. Ao rol de locais improváveis, juntam-se, como de costume, alguns apartamentos particulares. O encontro de comida e arquitectura é o que guia o programa.

“Mais do que propor um percurso específico, queremos oferecer principalmente uma outra leitura possível da cidade, através desta lente da alimentação. Abrir portas (e mentes) para esta leitura de fluxos, conexões e transformações ao longo da história, que sempre estiveram presentes e que continuam a existir hoje, ainda que possam ter menos destaque ou proeminência nas idas e vindas do nosso quotidiano, mas que nem por isso deixam de ser estruturantes", afirmou Mariana Sanchez Salvador, também citada em comunicado.

O que mais se vai passar nestes dois dias?

A relação entre a cidade e a comida chega ainda na forma do Programa Plus, conjunto de actividades paralelas que inclui exposições, workshops, cinema, conversas e instalações. Há cinco novos percursos urbanos, para fazer a pé. A proposta inclui motes como a sardinha, pela zona ribeirinha, as hortas urbanas, e o percurso da água, em torno de chafarizes e do aqueduto.

Já o Programa Júnior é dirigido a crianças entre os três e os 12 anos e vai concentrar-se em alguns dos locais do roteiro deste ano, nomeadamente o Palácio Sinel de Cordes, o restaurante Pap'Açorda, a Horta do Alto da Eira e a Cooperativa Rizoma, entre outros. Falamos de oficinas artísticas, jogos, visitas e exibição de um filme.

Numa edição que volta a contar com duas visitas sensoriais, enriquecidas com materiais tácteis e audiodescrição, haverá ainda uma visita para pessoas com neurodivergência, seniores e famílias com bebés, feita em ritmo descontraído num espaço tranquilo interior e exterior, e também uma visita com interpretação em Língua Gestual Portuguesa (LGP). Quanto às visitas, continuam a ser gratuitas e por ordem de chegada. Apenas alguns dos espaços requerem inscrição prévia através do site do evento – Galeto, Palácio do Conde Pombeiro – Embaixada de Itália, Palácio Nacional da Ajuda e Fábrica dos Pastéis de Belém.

Vários locais e horários. Sáb-Dom 9-10 Maio. Entrada livre. Consulte toda a programação no site do Open House Lisbon

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