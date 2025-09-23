Do streetwear às marcas portuguesas, a nova The Feeting Room é um mergulho refrescante na piscina

Já lá vão mais de oito anos desde que a loja portuense aterrou em Lisboa – no Chiado, para sermos precisos. Entretanto, o roteiro de compras da cidade diversificou-se e chegou a outros pontos. Em Alcântara, a Lx Factory conseguiu reanimar-se e, depois de uma primeira década dourada e de uma fase menos popular, afigura-se uma vez mais como centro comercial alternativo e a céu aberto.

"Sempre gostámos muito do Lx Factory. Convidaram-nos para vir cá e achámos que foi o match perfeito. Há aqui um ecossistema interessante, não só de turistas, mas também de locais, que começam a olhar para este espaço de uma forma mais interessante. E está a ser feito um excelente trabalho com a curadoria de marcas. Há muita gente a entrar para o Lx Factory. Acho que tem tudo para se afirmar como um conceito diferenciador, com marcas independentes", começa por explicar Guilherme Pinto de Oliveira, um dos fundadores da cadeia, que conta agora com duas lojas em Lisboa, além de outras duas no Porto.

DR

Na nova loja, foi mantido o estilo industrial que já vinha com o edifício. A cor humaniza o espaço – um verde-menta apastelado, que poderia muito bem estar no fundo de uma piscina. No centro está uma máquina trazida de uma fábrica de calçado em São João da Madeira. Chama-se transportador, é uma grande estrutura rotativa que ainda funciona, e aqui é usada para expor alguns dos acessórios à venda. Ao mesmo tempo, funciona como lembrete: embora a The Feeting Room seja hoje uma loja dedicada à moda em todas as suas vertentes, foi com os sapatos que tudo começou.

Em relação ao Chiado, a proposta é a de um novo ambiente – mais descontraído e urbano –, mas também de uma nova curadoria. "Estamos numa parte da cidade diferente, com uma experiência também diferente. É um espaço muito mais industrial, muito mais cru", resume Guilherme. "E apesar da marca ser a mesma, houve uma curadoria, que não é a mesma que fazemos na The Feeting Room Chiado", completa Edgar Ferreira, a outra parte da gestão. "Queremos que cada espaço seja diferente e não como os grandes grupos, em que as lojas são todas iguais e têm o mesmo produto. Tentamos sempre adaptar a localização, a arquitectura, os materiais e também as marcas a cada espaço", conclui Guilherme.

DR

Nos expositores, a selecção de peças aponta noutra direcção. Muito do smart casual do Chiado deu lugar ao streetwear, numa mistura equilibrada de marcas portuguesas e etiquetas internacionais. "Continuamos a valorizar muito o que é português e as marcas portuguesas, mas há muitos players internacionais que estão a dar cartas e que vamos buscar", acrescenta Guilherme.

Numa loja ainda a cheirar a Verão, uma das marcas em destaque é a Sanjo, que tem vindo a crescer também no segmento de vestuário, além dos ténis clássicos que pautam o imaginário português. Num outro ponto, é a marca criada por Edgar e Guilherme, que ainda semeia a tentação de um mergulho no mar ou de um passeio de barco. Há calções de banho, toalhas de praia, t-shirts de algodão e camisas citadinas e uns chinelos de viagem em pele, que já se tornaram no artigo mais vendido da Coup d'état.

DR

Outra das preocupações da dupla foi diversificar ao máximo as famílias de produtos dentro da nova loja. Se o calçado e a roupa são a base do negócio, os complementos multiplicam-se – mochilas e malas, chapéus, óculos, jóias, relógios e até livros. Nas etiquetas, há nomes mais conhecidos do que outros. Marcas como a Melissa, a Rains, a Alohas ou a Camper partilham espaço com novas e entusiasmantes descobertas, como a também brasileira Loja Três, os óculos da Guava, a londrina SCRT ou os sapatos acabados de sair da fábrica da Maria Carlota.

Por muito que custe admitir, o calor tem os dias contados e a The Feeting Room já se prepara para transitar de estação. As novidades começam a chegar à loja esta semana e os dois mentores garantem que vão afunilar ainda mais a curadoria feita a pensar na Lx Factory e no seu público. Enquanto isso, a dupla pensa em expandir uma outra marca do grupo, a LOT – Labels of Tomorrow, que por enquanto tem apenas uma loja no Porto, mas que em breve poderá descer até Lisboa e ocupar um espaço próprio na capital, seguindo sempre uma curadoria própria. Até porque, como já sabemos, não há duas lojas iguais.

Rua Rodrigues Faria, 103 (Alcântara). Seg-Dom 10.00-20.00

