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E vão duas! A Parlamento abriu uma nova loja na rua da Boavista

A loja multimarca ficou conhecida pelo streetwear de nicho. Três anos depois de se ter mudado para o eixo Santos/Cais do Sodré, abre um segundo espaço na vizinhança.

Mauro Gonçalves
Escrito por
Mauro Gonçalves
Editor Executivo, Time Out Lisboa
Parlamento Lisboa
Rita Chantre | Parlamento Lisboa
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A Parlamento chegou à Rua da Boavista em 2023. E a isto se chama chegar, ver e vender, porque passados três anos, o amor a esta artéria lisboeta, a meio caminho entre Santos e o Cais do Sodré, é tal que resolveu abrir uma segunda loja, a apenas alguns metros de distância. O portfólio de marcas cresceu, a carteira de clientes também e a rua está, na verdade, a transformar-se num centro comercial a céu aberto. Em vez de ir apalpar terreno noutra zona da cidade, o projecto de Alexandra e João Figueiredo, dedicado a marcas de nicho na área do streetwear, quis manter-se por perto.

"A ideia era sempre abrir uma loja grande, onde pudéssemos ter mais espaço e onde as peças que vendemos pudessem respirar. Coisa que não acontecia na lojinha ali", começa por indicar Alexandra, enquanto aponta na direcção de Santos, onde fica a outro espaço. Entretanto, na Rua do Norte, no Bairro Alto, o negócio não fluiu como esperado e o encerramento da loja acabou por servir de empurrão para expandir sem ir muito longe.

Parlamento Lisboa
Rita ChantreParlamento Lisboa

"Estando na mesma rua podemos dividir os dois conceitos", resume. "Foi juntar o útil ao agradável. O nosso cliente não estava na Rua do Norte, o nosso cliente está aqui. Foi bom encontrarmos um segundo espaço nesta rua, porque acho que há aqui um grande potencial para o retalho local. O nosso brand mix também tem evoluído tanto, o espectro está tão alargado, que precisamos de dois espaços que possam comunicar devidamente cada uma destas selecções", completa Mariana Matos, buyer e general manager das lojas Parlamento.

Parlamento Lisboa – assim foi baptizada a loja recém-aberta. A curadoria salta logo à vista. Um rol de marcas contemporâneas, com foco na moda feminina. Destaque para a espanhola Gimaguas, para a sul-coreana Amomento, para as peças feitas a partir de fibras recicladas da Baserange e para a linha Umbro by Slam Jam. A montra de acessórios é igualmente generosa e a estrela é a espanhola Simuero.

A secção de perfumaria – de nicho – também sai reforçada com a mudança, representada pelos frascos da D.S. & Durga, da Stora Skuggan e da Tsu Lange Yor, marca do cantor Troye Sivan. No andar de cima há, para já, calçado – pares seleccionados da Salomon e Asics, entre outros.

Parlamento Lisboa
Rita ChantreAlexandra Figueiredo e Mariana Matos, na zona dos provadores

O objectivo de deixar roupa e acessórios respirarem parece ter sido cumprido com distinção. Para isso, contribui de forma decisiva o projecto do XXXI.studio. Naquela que é a maior loja até agora, a Parlamento decidiu, pela primeira vez, entregar a tarefa nas mãos de profissionais. "Pelo lado mais urbano da marca, fomos buscar elementos e uma estética mais ligada ao lado técnico da cidade", explica Carlos Aragão, que assina a obra juntamente com Elena Rossi.

Os expositores de alumínio percorrem toda a loja e as mesas e bancadas são sustentadas por tijolos. Uma rigidez industrial entrecortada por formas mais orgânicas, caso de um pilar pré-existente ou dos blocos de pedra colocados (a custo) logo à entrada. A zona dos provadores foi pensada para ter outro conforto. De chão alcatifado e parede metalizada e com uma grande estrutra espelhada, desinibe a vaidade mais tímida e convida a sessões fotográficas.

Um centro comercial a céu aberto

"Quando abri a primeira loja, há 20 e tal anos, lembro-me que andei aqui a ver espaços. Mas era uma rua só de ferramentas e parafusos. E sempre achei que era uma rua incrível para comércio. Não aconteceu na altura, era prematuro. Mas acabámos por vir para aqui. Agora, espero que abram mais lojas, porque isso ajuda-nos a todos, cria-se circulação", admite Alexandra.

Parlamento Lisboa
Rita ChantreParlamento Lisboa

A Rua da Boavista é, de facto, um destino de compras para quem procura marcas portuguesas e independentes. +351, Futah, Ementa, Portuguese Flannel, Wide Shades – e a Veja, que já está nos últimos retoques e abre brevemente. Um oásis para quem quer contornar o roteiro massificado da Baixa ou do Chiado (ou o luxo da Avenida) e que atrai cada vez mais público internacional. Continua a haver espaço para mais comércio local. Uma coisa é certa: venha quem vier, ninguém vai gostar mais desta rua do que a Parlamento.

Rua da Boavista, 78 (Cais do Sodré). Seg-Sáb 11.00-19.00

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