A Parlamento chegou a Santos e está mais cheirosa do que nunca

Em quase quatro anos de existência, a Parlamento tornou-se uma referência para quem procura marcas de culto na área do streetwear, mas também etiquetas emergentes, ainda pouco conhecidas por estas bandas. Mas não se deixe enganar. O segredo do sucesso desta loja de culto, ali para os lados de São Bento, é mesmo a experiência de quem está do lado de lá do balcão – Alexandra e João Figueiredo foram pioneiros na introdução da "moda urbana" na cidade quando, em 1996, abriram a Big Punch. O espaço deu cartas ao longo de 17 anos. Fechou e parte do seu ADN ressurgiu com a abertura da Parlamento, em 2019. A curadoria de marcas e peças funcionou tão bem que a dupla partiu agora para outra. E porque o nome já pegou – para alguns já será mesmo sinónimo de boas compras –, a segunda Parlamento abriu em Santos.

© Francisco Romão Pereira

Ampla e bem iluminada – e o primeiro adjectivo dificilmente se poderá aplicar à morada original –, a nova loja marca uma nova fase na vida da Parlamento. "A outra era demasiado pequena", começa por declarar Alexandra. "Havia muito interesse das marcas em trabalhar connosco. Por outro lado também queríamos crescer em termos de estilo, amadurecer aquele que já era o nosso estilo."

O estilo, como descreve a proprietária, está mais apurado do que nunca. Na loja da Rua de São Bento ficaram as marcas mais pequenas, algumas delas ligadas a editoras musicais. Para a nova morada vieram umas quantas novidades, onde se inclui a francesa Baserange. A californiana Brain Dead, que a Parlamento representa em exclusivo, trará em breve a sua linha feminina para a loja da Boavista, tal como a Public Possession. Nos acessórios, destaque para as peças em latão, banhadas a paládio, de Justine Clenquet, uma favorita de Rosalía, Dua Lipa e Bella Hadid.

© Francisco Romão Pereira

Ao fundo, a loja estende-se para uma segunda sala, dedicada a calçado e outros acessórios. Há espaço de sobra para deixar respirar algumas das marcas já vendidas pela Parlamento – Birkenstock, Asics, Converse, Carhartt e Salomon, todas elas alvo de uma curadoria que privilegia os modelos mais raros e as edições limitadas. Num canto, um altar erguido à arte de Bráulio Amado. O ilustrador português, de carreira internacional, foi desafiado a criar um poster e uma t-shirt para celebrar a abertura da nova loja e entregou com rasgo e distinção.

Mas a perfumaria e o skincare são o grande novo capítulo, mesmo que as fragrâncias da Comme des Garçons já pairassem no ar da primeira loja. Agora, a nova montra está em destaque no centro da Parlamento e inclui produtos de corpo e cabelo da mid/night, os perfumes em óleo da Unifrom, os perfumes da sueca Stora Skuggan (os frascos são dos mais fotogénicos que já viu) e o óleo da Herbar, à base de extractos de cogumelo.

© Francisco Romão Pereira

Na nova morada, a Parlamento afirma-se como loja independente, que quer continuar a atrair o público pela qualidade e originalidade da oferta na área do streetwear. É por isso que ainda há umas quantas marcas a caminho, incluindo a designer portuguesa Constança Entrudo. Em breve, os trabalhos da fotógrafa Elisa Azevedo também terão aqui lugar, tal como as flores da portuense Menez. Uma novidade que dará entrada em Setembro e que vai fazer da branca e minimal Parlamento um sítio um pouco mais colorido.

Rua da Boavista, 182 (Santos). Seg-Sáb 11.00-19.00

