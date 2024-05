Marcas de culto e boa vizinhança. Fomos à nova Parlamento, no Bairro Alto

No Verão do ano passado estávamos aqui. A Parlamento, loja que desde 2019 exerce uma curadoria pertinente de marcas de nicho no universo do streetwear, abria o segundo espaço, mais amplo e luminoso, na Rua da Boavista, artéria lisboeta que já oferece um roteiro de compras generoso, sobretudo no que toca a marcas nacionais. Menos de um ano depois, voltamos à Parlamento, mas a nenhuma das moradas que conhecíamos. O novo poiso fica na Rua do Norte e vem substituir a loja original, a "pequenita" de São Bento onde tudo começou.

"Nada disto estava nos planos, a ideia era abrir aquela loja pequenita para nos satisfazer a nossa veia independente. Depois, percebemos que tínhamos imensas solicitações de marcas, além da boa reação do público, que não esperávamos de forma tão rápida", recorda Alexandra Figueiredo, fundadora da Parlamento ao lado de João Figueiredo.

Para a dupla, é um regresso ao Bairro Alto, onde ainda na década de 90 abriu a Big Punch, um marco no roteiro de lojas alternativas desta zona da cidade. A ideia de voltar a ter aqui uma loja, a princípio, soou agridoce. "Comecei por dizer logo que não queria vir para aqui. Mas depois percebendo a zona, também conhecendo bem o John da Sky Walker, sabendo que a Carhartt [que abre no Largo Camões no final do ano] também vem para aqui, avançámos", continua a proprietária.

Minimalista, o espaço ganha personalidade com a própria selecção de peças. Streetwear criteriosamente seleccionado, de marcas como a Awake, a Aries, a Brain Dead, a by Parra ou a Public Possession. No calçado, destaque para a Oakley, a Salamon e a Birkenstock. Da Rua da Boavista, vieram ainda as peças de joalharia de Justine Clenquet, a perfumaria da Commes des Garçons em peso e os produtos para cabelo e corpo da Midnight.

A nova loja abre ainda espaço para novidades – umas acabam de chegar, outras estão ainda a caminho. Logo à entrada, damos de caras com a Appaloosa Williamson, etiqueta portuguesa que desbrava terreno por entre logos internacionais. Do Brasil, está quase a chegar a Quadro Creations. E Alexandra fala ainda em novas peças da The Trilogy Tapes, a marca que "chega e em dois ou três dias desaparece."

"Vamos dividir as marcas, fazer com que as pessoas circulem entre as duas lojas. Sendo que aqui, com mais espaço, as coisas podem estar mais bem expostas, podem respirar. E a ideia é sempre crescer", remata, sem deixar de fora os eventos com marcas e criadores nacionais. Daqui a umas semanas, Alexandra estará em Paris, o melhor lugar (e a melhor altura do ano) para encontrar novas marcas e abordagens ao streetwear. Algumas delas podem muito bem vir parar a Lisboa, mais precisamente a uma Parlamento perto de si.

Rua do Norte, 20 (Bairro Alto). Seg-Sáb 11.00-19.00

