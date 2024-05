A Benamôr chegou ao Chiado, com fragrâncias, cremes e botânica portuguesa

A caminho de completar 100 anos, a Benamôr abriu as portas de uma nova loja no centro da cidade. Na Rua do Loreto, junto ao Largo Camões, o novo espaço faz vista, quer seja pela instalação decorativa que incorpora elementos naturais, ou pela gama de produtos e serviços disponíveis, como é o caso da estação de refill. A nona loja quer tornar-se ponto principal da rede Benamôr.

Passados de geração em geração, de mãe para filha, de avó para neta, os produtos Benamôr são desenvolvidos, desde 1925, em Portugal, à mão e com recurso a ingredientes naturais. Para a marca, é importante realçar esta história e, por isso, na nova loja, além de uma pequena parede onde tudo é contade desde o início, há a vontade de criar uma experiência imersiva em torno do que é a essência da Benamôr. No tecto, a ráfia, o alecrim e a tiririca natural compõem a decoração do espaço e são uma ode à habilidade artesanal e botânica portuguesas.

DR Benamôr

Aqui, encontra os clássicos, como as gamas completas das colecções Rose Amélie, Gordíssimo e Alantoíne, que incluem desde cremes de corpo e rosto a sabonetes e bálsamos de lábios, e também as novidades, como a nova linha Iris Suprema, em destaque à entrada. A nova gama, composta por uma água-de-colónia e um creme de mãos, é produzida com violeta, lavanda, bergamota e citrinos. Às prateleiras com as colecções completas, seguem-se as fragrâncias e os produtos de rosto, uma parede dedicada aos coffrets para oferta e a zona de refill, com alguns bestsellers da marca, tal e qual como encontra nas lojas da Lx Factory e dos centros comerciais Colombo e Amoreiras.

DR Benamôr

Para Pierre Stark, CEO e sócio da Benamôr, esta abertura determina um momento importante para a marca. “É importante pela história da marca, esta história ligada à botânica portuguesa e que faz parte da materialização desta loja. Mas também queríamos dar um passo em frente e fazer uma flagship forte no meio da cidade, ao pé de um sítio muito importante e premium”, explica o CEO à Time Out. Neste sentido, a abertura da nova loja antecipa o centenário da Benamôr, que se comemorará no próximo ano. Porém, ainda antes deste ano acabar, está nos planos abrir a décima loja, adianta Pierre Stark. Onde? É a pergunta que fica por responder.

Rua do Loreto 6 (Chiado). 21 015 5541. Seg-Qua e Sex-Sáb 10.00-20.00, Qui e Dom 10.00-19.00

