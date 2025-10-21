Em Novembro, Lisboa volta a ter fim-de-semana dedicado à arte

O Lisbon Art Weekend acontece de 6 a 9 de Novembro. Um roteiro de exposições e galerias pela cidade que, nesta edição, engloba mais de 250 artistas. Entre visitas guiadas e estúdios abertos, toda a programação é gratuita.

Entre 6 e 9 de Novembro, o Lisbon Art Weekend volta a traçar um roteiro de arte na cidade. A sétima edição engloba entradas em exposições – em museus e galerias –, performances, visitas guiadas, concertos, estúdios abertos e um leilão. Ao todo, o programa deste ano abrange 50 espaços, mais de 250 artistas nacionais e internacionais e 80 eventos, numa programação inteiramente gratuita.

"Expandimos o número e a diversidade de espaços participantes, profissionalizámos o programa público e reforçámos a visibilidade internacional, mantendo o evento imparcial, independente e completamente gratuito para todos”, afirmaram os co-fundadores Merve Pakyürek e Kean Paker, citados em comunicado.

No extenso rol de espaços que vão integrar o roteiro, destaque para as novidades deste ano. A Fundação Arpad Szenes – Vieira da Silva, o Museu de Arte Contemporânea Armando Martins (MACAM) e a Fundação PLMJ. Mas o programa inclui também grandes exposições da agenda lisboeta, como é o caso da exposição da franco-argelina Zineb Sedira, no CAM Gulbenkian, ou de Cerith Wyn Evans, no MAAT.

No circuito de galerias, os destaques da organização vão para a exposição individual da suíça Heidi Bucher, na Jahn und Jahn, para a obra de Saodat Ismailova, artista e realizadora do Uzbequistão, na Kunsthalle Lissabon, e para outros dois nomes, estes portugueses – Nuno Nunes-Ferreira, na Balcony, e Rui Chafes, na Filomena Soares.

Todas as actividades são gratuitas. Pode consultar o programa detalhado no site do evento.

Vários locais. 6-9 Nov. Entrada livre

