Estádio da Tapadinha ganha obras de Vhils, Bela Silva e Joana Vasconcelos

Do mural alusivo aos mais de 80 anos do Atlético Clube de Portugal ao anel de noivado monumental, Alcântara ganhou três obras que valem a visita ao estádio mais cool do momento.

Vhils criou um mural em baixo-relevo ("Scratching the Surface") para homenagear a história e as gerações que passaram pelo clube com mais de 80 anos. Bela Silva cobriu os dois lados da rampa de acesso ao Estádio da Tapadinha com painéis de azulejo das cores do clube, chamados "Dança na Relva". E a monumental escultura "Solitário #3", o anel de noivado criado por Joana Vasconcelos e pertencente à Coleção de Arte da Fundação EDP, chegou também este mês de Julho ao recinto do estádio de Alcântara. O objectivo é simples: aproximar arte, desporto e comunidade. Ao mesmo tempo, quer-se "promover o acesso à criação contemporânea em contextos inesperados”, como afirma João Pinharanda, diretor artístico do MAAT – Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, que assume a curadoria do projecto MAAT + Atlético, uma parceria entre a Fundação EDP e o Atlético Clube de Portugal.

Joana Linda Dança na Relva, Bela Silva

A iniciativa, porém, não termina aqui. Esta sexta-feira, 17 de Julho, foi lançada uma chamada a artistas portugueses, ou residentes em Portugal, sem percurso consolidado, para a criação de uma peça para o túnel central de acesso ao estádio do Atlético Clube de Portugal. O vencedor receberá um prémio de cinco mil euros e uma verba de produção de 15 mil euros. As candidaturas estão abertas até 30 de Setembro e a selecção será feita por "um júri constituído por especialistas em arte contemporânea e representantes da comunidade e da vida cultural de Alcântara", informa a Fundação EDP.

Joana Linda Solitário, Joana Vasconcelos

Para Gifford Miller, o norte-americano que assumiu a liderança do Atlético Clube de Portugal – Futebol, SAD (um grupo de investidores comprou recentemente a equipa de futebol), a ideia de levar arte ao estádio é "transformar o Atlético num lugar onde pessoas de toda a cidade se reúnem para viver amizade, comunidade e bons momentos". "Queremos que a nossa identidade reflicta a de Lisboa: um espaço onde arte, gastronomia, música, pessoas e futebol se misturam numa experiência única", remata.

O Atlético Clube de Portugal foi fundado em 1942, a partir da fusão de dois clubes. A construção da Ponte 25 de Abril alterou profundamente a comunidade de Alcântara, levando a um declínio do apoio. Os investidores que compraram a equipa de futebol querem, por isso e em colaboração com o clube, "devolver ao Atlético o seu estatuto de um dos clubes mais importantes de Portugal", lê-se no comunicado enviado pela Fundação EDP.

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