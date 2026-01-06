Estas são as cidades na moda para os viajantes da Geração Z

Segundo dados do Airbnb, os jovens na casa dos 20 anos estão a optar por escapadinhas mais curtas e cheias de cultura. Eis os seus destinos preferidos.

Pode parecer que os mais novos passam a vida a fugir a responsabilidades e a atravessar o mundo durante meses, mas os números do Airbnb contam outra história.

A plataforma de alojamento local concluiu que a Geração Z (actualmente entre os 13 e os 28 anos, embora os dados digam respeito, naturalmente, a quem já pode reservar viagens) está cada vez mais interessada no que o Airbnb chama de “viagens rápidas”. Inspiradas pela tendência das excursões-relâmpago e pela escassez de dias de férias, as escapadinhas internacionais de apenas dois ou três dias estão na moda. O critério é claro: cidades com música, dança, boa comida local e património histórico.

A Time Out publicou recentemente a sua própria lista das melhores cidades para a Geração Z viver, mas, para viagens curtas e intensas, para onde estão a ir afinal estes jovens viajantes?

Entre os destinos em destaque está Busan, cidade portuária na Coreia do Sul, que, segundo o Airbnb, “combina trilhos costeiros com ruelas de street food iluminadas por néones, criando uma energia urbana vibrante”. O mercado Bupyeong Kkangtong, por exemplo, foi o primeiro mercado nocturno permanente do país e reúne uma explosão de cozinhas diferentes. O melhor horário para o visitar é entre as 19.30 e a meia-noite, ideal para um périplo de petiscos de rua.

Outro nome forte na lista é Marraquexe, a cidade marroquina intensa e caótica, cheia de souks, rooftops elegantes e comida aromática que fica na memória. Estocolmo, a capital escandinava de linhas depuradas, também marca presença. Espalhada por 14 ilhas, oferece uma mistura pouco comum de arquitectura medieval com bares de vinho descontraídos, cafés, espaços de música independente e locais queer. A visita à recém-inaugurada House of Q foi, aliás, considerada uma das melhores coisas novas para fazer no mundo em 2026.

As cidades na moda para viajantes da Geração Z, segundo o Airbnb

🗞️ Mais notícias: fique a par das novidades com a Time Out

📲 Siga-nos nas redes sociais: Whatsapp, Instagram, Facebook e LinkedIn