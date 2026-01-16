Estes são os melhores destinos do mundo para viagens a solo em 2026 – saiba porquê

A facilidade em circular a pé e a diversidade de atracções deram a Dublin o título nesta categoria dos prémios do Tripadvisor. Curiosamente, a cidade irlandesa vem acompanhada.

Viajar acompanhado é óptimo até ao momento em que ninguém se entende sobre onde jantar, que museus valem o preço do bilhete ou quando um quer praia e o outro prefere uma caminhada. Às vezes, as melhores viagens são mesmo aquelas em que fazemos o que queremos, quando queremos. Ou seja, as viagens a solo.

Embora seja possível viajar sozinho para quase qualquer lugar, há destinos mais adequados a viajantes a solo do que outros. É aqui que entram os Travellers’ Choice Awards, os prémios do Tripadvisor.

Todos os anos, a plataforma de viagens revela o “melhor dos melhores” no universo das viagens. No fundo, distingue destinos de excelência em sete categorias, que vão desde os locais na moda para esse ano – título que em 2026 foi atribuído à ilha da Madeira – até aos melhores destinos para onde viajar sozinho. As escolhas baseiam-se na “qualidade e quantidade de avaliações” feitas no site, incluindo o número de comentários positivos sobre aspectos como comida, transportes públicos e actividades disponíveis em cada lugar.

Este ano, Dublin foi eleita o melhor destino do mundo para viajantes a solo. A cidade tem muito para oferecer, mas a facilidade de se percorrer a pé foi uma das principais razões que pesaram a seu favor na atribuição deste prémio.

Fotografia: Shutterstock

O TripAdvisor descreve Dublin como “uma cidade compacta e com um ambiente acolhedor”, acrescentando que a combinação entre a sua dimensão reduzida e as boas ligações de transporte a tornam ideal para explorar ao ritmo de cada um. Além disso, há muito para ver e fazer, desde visitar os vários museus de grande qualidade, passar pela catedral e, claro, conhecer habitantes locais à mesa de um pub.

Se tem uma viagem marcada para a capital irlandesa e quer saber o que realmente merece o seu tempo para lá do circuito de pubs, temos uma lista completa com as melhores coisas para fazer em Dublin.

Berlim, que o TripAdvisor descreve como “uma cidade inegavelmente cool”, ficou em segundo lugar entre os melhores destinos para quem viaja sozinho, seja pela vida nocturna, seja por ser uma cidade carregada de história. Londres ficou em terceiro, graças à enorme quantidade de coisas para fazer e à facilidade de deslocação.

Os melhores destinos para viajantes a solo em 2026

Segundo o TripAdvisor, estes são os 10 melhores destinos para quem planeia viajar sozinho este ano:

