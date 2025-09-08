Festa do Livro em Belém tem nova data: será no último fim-de-semana de Setembro

Depois de ter sido adiada, no seguimento do trágico acidente da Glória, a festa foi reagendada. Acontece de 25 a 28 de Setembro e o novo programa ainda está por divulgar.

O desastre de dia 3 de Setembro impactou a cidade de Lisboa e levou o Presidente da República a adiar a Festa do Livro de Belém, inicialmente planeada para acontecer de 4 a 7 de Setembro. Do descarrilamento do ascensor da Glória resultaram 16 vítimas mortais e alguns feridos graves. Ainda no rescaldo do evento, o Palácio de Belém anunciou, esta segunda-feira, o regresso da festa à agenda. Está agora marcada para o último fim-de-semana de Setembro, entre os dias 25 e 28.

Não é só a data que muda. Aquando do cancelamento, a Presidência da República anunciara também que a festa iria ter lugar num recinto fechado. Também o programa de concertos poderá sofrer alterações. A organização diz que a nova programação será anunciada em breve. Os nomes inicialmente apontados para actuar foram Carolina Deslandes, Rui Veloso, Bárbara Tinoco e Xutos & Pontapés.

Tudo o resto se mantém, ou seja, as bancas de editores e livreiros associados da APEL, bem como a entrada gratuita.

Praça Afonso de Albuquerque (Belém). Qui 16.00-22.30, Sex-Dom 11.00-22.30. Entrada livre

