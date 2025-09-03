Marcelo cancela Festa do Livro em Belém após acidente no Elevador da Glória

O Presidente da República anunciou que o evento, que se iria realizar entre quinta-feira e domingo, 4 e 7 de Setembro, será marcado “para data a fixar e em recinto fechado”.

Na sequência do descarrilamento do Elevador da Glória na tarde desta quarta-feira, dia 3 de Setembro, que resultou na morte de 15 pessoas, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, cancelou a Festa do Livro no Palácio de Belém, que estava marcada para esta semana, entre quinta-feira e domingo.

O evento – que prometia debates, sessões de autógrafos, apresentações de livros e concertos de Carolina Deslandes, Rui Veloso, Bárbara Tinoco e Xutos & Pontapés – será “marcado para data a fixar e em recinto fechado”, lê-se numa nota publicada no site oficial da Presidência da República, em acordo com a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL). Na mesma comunicação, o chefe do Governo afirmou que decidiu cancelar a Festa do Livro “em memória das vítimas mortais do gravíssimo acidente com o elevador da Glória, em Lisboa, e em solidariedade com as famílias enlutadas”.

O Governo decretou um dia de luto nacional, que será cumprido na quinta-feira, dia 4: o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, determinou três dias de luto municipal. "Apresento as minhas sentidas condolências a todas as famílias e amigos das vítimas. Lisboa está de luto", escreveu o autarca na rede social X.

