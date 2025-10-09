Florence + The Machine vão actuar no NOS Alive em 2026

A banda britânica liderada por Florence Welch sobe ao Palco NOS a 11 de Julho. O regresso do grupo faz-se com o novo álbum, ‘Everybody Scream’, que sai no fim de Outubro.

Florence + The Machine estão de volta ao NOS Alive. A banda liderada por Florence Welch sobe ao Palco NOS a 11 de Julho de 2026, no último dia do festival que ocupa o Passeio Marítimo de Algés entre 9 e 11 de Julho. O regresso a um dos maiores palcos portugueses serve para apresentar ao vivo o novo álbum, Everybody Scream, com edição marcada para 31 de Outubro. É o sexto disco da carreira e o primeiro desde Dance Fever (2022), o trabalho que os trouxe por duas vezes a Portugal, no mesmo festival, há três anos, e no MEO Kalorama, em 2023.

Este novo registo nasce de um período conturbado na vida da artista britânica, que sofreu um aborto espontâneo durante a digressão anterior e enfrentou uma cirurgia de emergência pouco tempo depois. A recuperação deu origem a um disco mais sombrio e introspectivo, no qual Florence mergulha em temas como a feminilidade, a mortalidade e o envelhecimento. O álbum conta com colaborações de Mark Bowen, dos IDLES, de Aaron Dessner, dos The National, e da cantora Mitski.

A actuação de Florence + The Machine no NOS Alive será uma das mais aguardadas do cartaz de 2026, que já confirmou também os regressos de Nick Cave & The Bad Seeds e dos Buraka Som Sistema, que actuam no mesmo dia. A banda tem uma longa relação com o público português: tendo actuado em nome próprio na Aula Magna e na MEO Arena, em 2010 e 2016, respectivamente, no Optimus Alive em 2010 e no Super Bock Super Rock.

Passeio Marítimo de Algés (Oeiras). 9-11 Jul (Qui-Sáb). 90€-213€

