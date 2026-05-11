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Funicular da Graça experimenta sistema de fila prioritária para quem tem passe

Funicular regressou ao funcionamento a 30 de Abril, depois de estar sete meses em vistoria, na sequência da tragédia do Elevador da Glória. Utilizadores ocasionais sem passe têm agora de pagar bilhete.

Rute Barbedo
Escrito por
Rute Barbedo
Jornalista
Funicular da Graça
Francisco Romão Pereira | Funicular da Graça
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O funicular que une a Mouraria à Graça voltou a circular a 30 de Abril, depois de ter estado sete meses parado na sequência do acidente do Elevador da Glória. Cumpre-se assim a promessa da Carris, não só quanto à data de regresso do equipamento mas também sobre a adopção do modelo que dá prioridade de acesso aos utilizadores com passe. Há, porém, dois senãos: anteriormente, o transporte era gratuito para todos, sem ser necessário apresentar qualquer título à entrada; e o horário de funcionamento foi reduzido (agora que a gestão do equipamento passou da Emel para a Carris).

O Funicular da Graça "está a funcionar com um horário mais reduzido – só entre as 09.00 e as 17.00 – e tem filas separadas entre portadores de passe e passageiros ocasionais", dá conta o Lisboa Para Pessoas. O horário anterior estendia-se entre as 09.00 e as 21.00, diariamente, não existindo, porém, uma periodicidade certa para as viagens. Ao mesmo tempo, não era raro encontrar o equipamento sem funcionar, sob o aviso de que se encontraria em manutenção. Desde o mês passado, fazem-se "cerca de quatro circulações por hora com intervalos entre os 10 e os 15 minutos: de uma forma geral, a primeira partida da Rua dos Lagares é à hora certa".

E os utilizadores ocasionais do bairro?

A Carris justifica a adopção do sistema de filas separadas (entre utilizadores ocasionais e detentores do passe Navegante) com a "elevada pressão" a que são sujeitos transportes como eléctricos e elevadores de Lisboa, tendo-se aprovado o modelo que agora entra em vigor na Assembleia Municipal de Lisboa de 18 de Fevereiro. Na proposta aprovada, lia-se que o plano seria testar o novo sistema no Funicular da Graça, avançando-se posteriormente para a "replicação em todos os outros equipamentos de transporte operados pela Carris onde se verifique uma pressão turística relevante".

Funicular da Graça
Rita ChantreFunicular da Graça

Assim que o assunto começou a ser discutido, os moradores da zona e utilizadores habituais do equipamento inaugurado em Março de 2024 começaram a questionar-se: quem não tem passe mas usa com frequência o funicular terá de pagar bilhete? "No meu caso, a mudança não é um problema. Mas para a pessoa que vive comigo, que usa o carro para trabalhar, mas que tem de levar todos os dias a Celeste à escola, na Graça, e para isso usa o funicular, é uma questão. E não é só isso. Quando foi a inauguração, estava aqui o Carlos Moedas [presidente da Câmara Municipal de Lisboa – CML] e falei com ele sobre isso. Ele garantiu que seria um equipamento gratuito para os moradores e que ia cobrar aos turistas", partilhou com a Time Out, em Março do ano passado, Cecília Henriques, 35 anos, residente na Mouraria. "É uma preocupação, porque as pessoas daqui fazem muito a vida para cima e para baixo e, para muitos deles, subir as escadas ou a calçada é impossível", acrescentava o proprietário da Pastelaria Lagares, José Ramos. Para muitas destas pessoas, o funicular é o único meio de transporte público que utilizam na sua vida diária, pelo que pagar 30 euros por um passe mensal apenas tendo em vista esta deslocação é uma solução que rejeitam.

A tarifa de bordo do funicular é de 4,30 euros, dando direito a duas viagens. Cada trajecto dura cerca de um minuto e meio, sendo a alternativa subir a pé as escadas do Caracol da Graça ou a Calçada do Monte.

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